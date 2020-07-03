Растерявший покупателей паркетник Honda WR-V обновлён: меньше версий, всё так же только МКП

Обновленный кросс-хэтч WR-V компания Honda анонсировала для Индии еще в марте, а в мае машины отгрузили местным дилерам. Однако из-за пандемии COVID-19 продажи стартовали только сейчас. Напомним, паркетник построен на базе хэтча Fit/Jazz предыдущего поколения, WR-V выпускают с 2016-го, производство налажено на индийском и бразильском заводах Хонды. Кстати, в Индии еще до коронавирусного кризиса модель ушла в «глубокий минус»: в прошлом году там реализовано 19 947 единиц, что на 46% меньше, чем в 2018-м. Для сравнения, маленький кроссовер Mahindra XUV300 в 2019-м разошелся тиражом в 40 197 экземпляров (эта модель вышла на рынок в феврале), а Hyundai Venue за неполный год («кореец» стартовал в мае 2019-го) и вовсе обрел 70 443 хозяев.

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Итак, WR-V получил новую радиаторную решетку, с горизонтальными полосками вместо «сот». Другой стала и массивная хромированная плашка, еще паркетнику отрядили светодиодные фары и противотуманки (в топ-версии), у задних фонарей заменили начинку (они тоже на светодиодах). WR-V все так же «стоит» на 16-дюймовых колесах, но у них новый дизайн. Габариты прежние: длина равна 3999 мм (машинам длиной до четырех метров в Индии положены налоговые льготы), ширина – 1734 мм, высота – 1601 мм, колесная база – 2555 мм.



В салоне обновок меньше – лишь иные материалы отделки, плюс улучшена работа мультимедийной системы (тачскрин по-прежнему 7-дюймовый). Количество комплектаций сокращено с трех до двух: упразднили самую простую, так что мультимедиа отныне уже в «базе». В списке стандартного оборудования также значатся климат-контроль, камера заднего вида и пара подушек безопасности. Топовый WR-V имеет круиз-контроль, кнопку запуска мотора и люк с электроприводом. Отметим, все это оснащение было у «пятидверки» и раньше.



Черные молдинги и блестящие ручки дверей доступны за доплату

Двигатели тоже менять не стали, но при этом их довели до новых местных эконорм BS6 (аналог Евро-6), что, впрочем, не сказалось на их отдаче: в Индии WR-V предлагается с четырехцилиндровыми «атмосферником» 1.2 i-VTEC (90 л.с.) и турбодизелем 1.5 i-DTEC (100 л.с.). Автоматическая коробка модели так и не досталась – бензиновый мотор сочетается с пятиступенчатой механикой, дизельный работает в паре с 6МКП. Между тем в Бразилии Honda WR-V, напротив, доступен только с вариатором (там модель оснащается 1.5 i-VTEC, работающим как на бензине, так и на этаноле). Привод же в любом случае лишь передний.



Обновленный WR-V с бензиновым мотором обойдется минимум в 849 900 рупий (около 799 000 рублей по текущему курсу), дизельная «пятидверка» стоит от 979 900 рупий (921 000 рублей).

А вот в Бразилии не уверены, что их паркетник обновят: местные профильные медиа предполагают, что там Хонда заменит WR-V на кросс-версию Fit последней генерации. При этом стандартный новый хэтч до бразильского рынка может не добраться – вместо него якобы будут продавать «пятидверку» City (официально еще не представлена).



В России WR-V не продают, привозить модель в нашу страну Хонда не планирует, новые Fit/Jazz и City у нас тоже вряд ли появятся.