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  • Новый хэтчбек Honda проехался на камеру. Модель заменит Jazz на некоторых рынках

Новый хэтчбек Honda проехался на камеру. Модель заменит Jazz на некоторых рынках

29.06.2020 151 0 1

В Сети появились снимки с испытаний пятидверного варианта City нового поколения. Первыми хэтч получат жители Таиланда, затем новинка доберется до других азиатских рынков, ее также ждут в Южной Америке.

 

Модель Honda City выпускают с 1981-го: в первых двух генерациях то был трехдверный хэтчбек, затем под таким именем выпускали аналог Civic, а с 2002 года это недорогая по меркам марки «четырехдверка», предназначенная в основном для небогатых рынков. Седан нового поколения (в компании свежую модель относят к пятой генерации, хотя на деле это уже седьмая, просто Honda, видимо, решила не брать в расчет «трехдверку») представили в прошлом году, как и предшественник, он унифицирован с компактом Fit/Jazz (эта модель тоже недавно сменила поколение). В начале 2020-го стало известно о том, что у City последней генерации будет еще и пятидверная версия – тогда в Сеть выложили патентные изображения хэтчбека. А недавно «пятидверку» поймали во время испытаний в Таиланде, снимки опубликованы в Facebook в сообществе MZ Crazy Cars. Напомним, новый седан пока продают только на таиландском рынке, совсем скоро он также стартует в Индии (в этих двух странах и налажено производство новинки). Хэтчбек, вероятно, дебютирует опять же в Таиланде.

Итак, спереди «пятидверка» копирует седан, причем, судя по шпионским фото, решетку с рисунком в виде сот хэтч позаимствовал от «оспортивленного» варианта RS (такой пока доступен только тайцам). Профиль тоже идентичен четырехдверной Honda City, не считая, конечно, отсутствия «хвоста» багажника. А вот задние фонари – свои, они меньше, чем у «четырехдверки». Изображений интерьера нет, впрочем, внутри хэтч наверняка повторит четырехдверную модификацию.

Габариты хэтчбека еще не раскрыты. Длина таиландского нового седана Honda City равна 4553 мм, ширина – 1748 мм, высота – 1467 мм, колесная база – 2589 мм. Кстати, индийская свежая «четырехдверка» немного короче (4549 мм) и выше (1489 мм), а расстояние между осями у такого седана составляет 2600 мм (как у модели предыдущей генерации).

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От седана хэтчу, очевидно, досталась и техника. В Таиланде Honda City оснащается бензиновой «турботройкой» 1.0 VTEC Turbo мощностью 122 л.с. (173 Нм), которая работает в паре с вариатором. Индийскому седану положены четырехцилиндровый «атмосферник» 1.5 i-VTEC (121 л.с., 145 Нм) и дизель 1.5 i-DTEC (100 л.с., 200 Нм), оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой «механикой», бензиновый мотор вдобавок комплектуется вариатором. 

Седан Honda City нового поколения, версия для Таиланда
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Седан Honda City нового поколения, версия для Таиланда
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Седан Honda City нового поколения, версия для Таиланда
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Полностью хэтчбек рассекретят до конца текущего года. Пятидверную Honda City будут продавать не только на азиатских рынках, но и в странах Южной Америки. При этом считается, что такой хэтч станет заменой последнему Jazz/Fit: компакт нового поколения оказался слишком дорогим, поэтому на небогатых рынках он, скорее всего, не появится.

В России, ни Jazz, ни City не представлены, привозить их к нам Хонда не собирается. У нас марка сегодня продает лишь две модели – кроссоверы CR-V и Pilot.

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