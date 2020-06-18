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  • Конкурент Соляриса от Honda: два поколения в продаже, но дизель теперь только у нового седана

Конкурент Соляриса от Honda: два поколения в продаже, но дизель теперь только у нового седана

18.06.2020 832 0 2

Компания Хонда готовится расширить географию продаж свежей «четырехдверки» City – новинка вот-вот стартует в Индии. Седан преобразился и снаружи, и внутри, плюс был расширен список доступного оборудования.

 

Модель с именем City в линейке Honda появилась в 1981-м, а минувшей осенью представили новое поколение. Ту машину в компании относят к пятой генерации, хотя на деле это уже седьмая: Хонда, видимо, не учитывает первые две, ведь то был маленький хэтчбек, в седан же City превратили в середине 90-х. Нынешняя «четырехдверка», как и предыдущая, унифицирована с хэтчем Fit/Jazz (этот компакт тоже недавно сменил поколение) и является одноклассником Hyundai Solaris и Kia Rio. Первым рынком для новинки стал Таиланд, а теперь пришла очередь Индии: марка опубликовала изображения и раскрыла характеристики местной версии. Выяснилось, что у индийского седана свои особенности.

Honda City нового поколения, версия для Индии

Итак, в плане дизайна экстерьера модель не отличается от тайской «четырехдверки», если не считать того, что в Индии противотуманки и полностью светодиодные фары (состоят из девяти вертикальных секций) положены «обычному» седану, тогда как в Таиланде это прерогатива «оспортивленного» варианта RS (индийцам такой пока вовсе не доступен). Длина индийской новой Honda City равна 4549 мм, что на 109 мм больше, чем у предыдущей модели, ширина выросла на 53 мм до 1748 мм, высота, напротив, уменьшена на 6 мм до 1489 мм. Любопытно, что колесная база седана для Индии не изменилась (2600 мм), тогда как у тайской машины этот показатель стал меньше на 11 мм (теперь 2589 мм).

Honda City нового поколения, версия для Индии
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Honda City нового поколения, версия для Индии
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Внутри индийская модель тоже в целом копирует тайскую. Если сравнивать с седаном предыдущего поколения, то у новой Хонды иные передняя панель и рулевое колесо; блоки воздуховодов сделали вертикальными, центральные отныне расположены по бокам от дисплея мультимедийной системы, а не сверху, сам тачскрин теперь крупнее. Блок климат-контроля перешел с Honda Fit/Jazz, но цифровая «приборка», которая есть у нового хэтча, «четырехдверке» не досталась. И все же «бедным» седан не назовешь: в Индии для новинки предусмотрены шесть подушек безопасности, камера заднего вида, светодиодная подсветка интерьера, люк с электроприводом, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, система мониторинга «слепых» зон и голосовой помощник Alexa от Amazon (впервые на индийском рынке).

Honda City нового поколения, версия для Индии
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Honda City нового поколения, версия для Индии
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В Таиланде City перевели на литровую «турботройку», в Индии же модель предложат с новым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 i-VTEC DOHC, который выдает 121 л.с. и 145 Нм (этот двигатель пришел на смену 119-сильному 1.5 i-VTEC SOHC). Кроме того, как и прежде, индийцы смогут приобрести дизельный седан: мотор 1.5 i-DTEC DOHC довели до новых эконорм BS6 (аналог Евро-6, тем же стандартам отвечает и бензиновый движок), но модернизация не сказалась на его отдаче – 100 л.с. и 200 Нм. Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой «механикой» (предыдущему бензиновому седану положена 5МКП), бензиновый мотор вдобавок комплектуется вариатором.

Honda City нового поколения, версия для Индии
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Honda City нового поколения, версия для Индии
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Honda City нового поколения, версия для Индии
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Между тем Honda City предыдущего поколения остается на индийском рынке, однако такую «четырехдверку» теперь будут предлагать только с прежним бензиновым 1.5 i-VTEC SOHC. Этот седан сегодня стоит от 991 000 рупий, что эквивалентно примерно 904 000 рублей по текущему курсу. Ну а цены модели новой генерации объявят в июле.

Позже новинка Хонды доберется и до других стран. Кстати, кое-где еще появится пятидверный вариант, такой автомобиль готовится к дебюту. Но в России модель можно не ждать: предыдущую машину у нас не продавали, привозить новое поколение в РФ компания также не планирует.

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