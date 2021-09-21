Бюджетный кроссовер Honda BR-V сменил поколение: новый имидж и увеличенный дорожный просвет

Трехрядный паркетник второй генерации выглядит гораздо солиднее предшественника, кроме того, он обрел комплекс систем безопасности Honda Sensing. Привод же по-прежнему лишь передний.

В России Honda в последние годы цеплялась за статус «престижной» марки, но вот в Юго-Восточной Азии компания не стесняется выпускать и продавать относительно простенькие и недорогие машины. Одной из таких является кроссовер BR-V: модель в строю с 2016 года, и она уже пережила несколько модернизаций, а теперь в Индонезии состоялась онлайн-премьера паркетника второго поколения.

Honda BR-V нового поколения 1 / 3 Honda BR-V нового поколения 2 / 3 Honda BR-V нового поколения 3 / 3

Вообще, новый SUV мы видели еще минувшей весной – в виде концепта N7X. Серийный же кросс практически полностью сохранил дизайн своего предвестника, разве что в переднем бампере вместо светодиодных полосок установили круглые противотуманки. Ну а в целом «второй» паркетник выглядит и солиднее, и гармоничнее прежнего BR-V, который, напомним, построен на базе довольно неказистого компактвэна Honda Mobilio (предыдущему кроссоверу от вэна досталась даже изломанная подоконная линия).



Новый BR-V и предыдущая модель 1 / 2 Новый BR-V и предыдущая модель 2 / 2

О платформе нового BR-V компания пока не рассказала, из габаритов озвучен только дорожный просвет, и он стал больше: 220 вместо 201 мм. Длина предыдущей модели равна 4553/4556 мм (в зависимости от версии), ширина – 1735 мм, высота – 1666 мм, расстояние между осями – 2662 мм.



Honda BR-V нового поколения

Увы, на салон запала дизайнеров не хватило, он все так же без изысков, хотя и новый: внутри установили иные переднюю панель, рулевое колесо, «приборку» (приборы по-прежнему только аналоговые) и блок управления «климатом». Мультимедийная система с 7-дюймовым экраном теперь входит в список стандартного оборудования. Также «в базе» имеются передние и боковые подушки безопасности (прежде у индонезийского кросса были только фронтальные «эйрбэги») и парктроник. А у топ-версии отныне есть комплекс систем безопасности Honda Sensing, в него входят адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения и предотвращения столкновений. Как и предшественник, новый BR-V по умолчанию семиместный.



Honda BR-V нового поколения 1 / 4 Honda BR-V нового поколения 2 / 4 Honda BR-V нового поколения 3 / 4 Honda BR-V нового поколения 4 / 4

В Индонезии кроссовер по-прежнему предложен с безальтернативным четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 i-VTEC, который выдает 121 л.с. и 145 Нм, мотор работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Полный привод так и не появился – только передний.



Заказы на Honda BR-V нового поколения уже принимают, хотя цены пока не объявлены. Индонезийские СМИ пишут, что базовая версия обойдется минимум в 260 000 000 местных рупий, что эквивалентно примерно 1 336 000 рублей по текущему курсу. Прежний кросс стоил от 239 500 000 рупий (1 231 000 рублей). Поставки клиентам стартуют в начале 2022 года, и, видимо, в следующем же году такая модель доберется до других азиатских рынков.

Honda BR-V предыдущей генерации 1 / 4 Honda BR-V предыдущей генерации 2 / 4 Honda BR-V предыдущей генерации 3 / 4 Honda BR-V предыдущей генерации 4 / 4

Что же касается РФ, то нам не светят даже «престижные» новые Хонды: с 2022-го компания сворачивает продажи автомобилей в нашей стране.

