Бюджетный трёхрядный кроссовер: Honda показала преемника BR-V

Honda представила актуальный трёхрядный кроссовер BR-V в 2016 году. В основу этого автомобиля лёг вэн Mobilio – это семиместный MPV, который числится в линейке бренда с 2014 года (в 2017-ом он пережил рестайлинг). Модель относится к бюджетному сегменту. Судя по отчёту местного подразделения Хонды, в прошлом году продажи BR-V сократились на 63% (было реализовано всего 2289 экземпляров). Такой заметный спад нельзя объяснить только последствиями пандемии коронавируса, вероятно дело ещё и в том, что клиенты ждут преемника модели.



На фото: концепт Honda N7X

И он, судя по всему, не заставит себя ждать. Сегодня, 3 мая, Honda провела онлайн презентацию концепта N7X (расшифровывается как «New 7-Seater eXcitement», то есть «новое семиместное волнение», а выделенный «икс», вероятно, намекает на SUV). Этот шоу-кар уже весьма близок к своему серийному воплощению. Предполагается, что компания покажет товарный вариант ближе к концу текущего года.

Во внешности концепта Honda N7X есть узнаваемые дизайнерские черты других актуальных моделей бренда, к примеру, недавно представленного HR-V и кроссовера CR-V. У нового шоу-кара на передней части крупная решётка радиатора с горизонтально расположенными хромированными ламелями и чёрной вставкой, проходящей через логотип японской марки. По бокам от «гриля» располагаются светодиодные фары. «Противотуманки», а также сравнительно небольшой воздухозаборник с накладкой и алюминиевыми вставками встроены в передний бампер.







Автомобиль получил чёрный пластиковый обвес по всему периметру. Такого же цвета у шоу-кара рейлинги на крыше и центральные стойки. Задние светодиодные фонари у концептуального кроссовера Honda N7X расположены горизонтально, они «наплывают» на багажную дверь. Также корму украсил большой спойлер, крышу – антенна акулий плавник, а профиль – двухцветные легкосплавные колёсные диски (диаметр не указан).



Интерьер будущей новинки в компании пока решили не показывать. Известно лишь, что салон рассчитан на семерых седоков. Напомним, актуальный BR-V тоже имеет три ряда сидений.



Информации о том, какие моторы будут под капотом серийного автомобиля, созданного на основе концепта N7X пока нет. Не исключено, что у нового кроссовера будет такой же двигатель, как и у актуального Honda City. Речь идёт о 1,5-литровом бензиновом моторе с отдачей в 122 л.с. и максимальным крутящим моментом в 145 Нм. В пару к нему предлагаются либо шестиступенчатая механическая коробка передач, либо CVT. Также местные СМИ предполагают, что Honda может пополнить линейку 1,0-литровым бензиновым турбомотором от City RS (предлагается на некоторых азиатских рынках). Его мощность также равна 122 л.с., а крутящий момент выше – 175 Нм.

Первым рынком для серийного кроссовера, созданного на основе шоу-кара N7X, станет Индонезия, здесь он предположительно поборется за покупателей с Toyota Rush и Mitsubishi Xpander. Впоследствии бюджетный трёхрядный паркетник может выйти и на другие рынки.

