Кроссовер Honda HR-V на платформе Civic: засвечен салон

Интерьер еще одной ипостаси компактного паркетника оформлен в актуальном фирменном стиле марки. Впрочем, есть и своя «фишка», отличающая такой SUV от глобальной версии.

Если прежний кросс HR-V был действительно глобальным, то есть версии, представленные в разных странах, мало отличались друг от друга, то в новом поколении у модели две разновидности. Так, свежий «мировой» SUV уже доступен в Японии (на родине марки он зовется Vezel), Юго-Восточной Азии и Европе. А вот Северная Америка только готовится к встрече с новинкой, и там будет совсем другой кроссовер. Дебютным рынком для HR-V в этой части света станут, конечно, Штаты. Внешность американского кросса местное подразделение марки раскрыло в начале апреля, теперь же опубликованы тизеры интерьера.

Honda HR-V нового поколения для Северной Америки 1 / 3 Honda HR-V нового поколения для Северной Америки 2 / 3 Honda HR-V нового поколения для Северной Америки 3 / 3

Напомним, предназначенный для Северной Америки новый HR-V построен на той же платформе, что и последний Civic, тогда как глобальный паркетник делит платформу с Honda Fit/Jazz. «Американцу» обещана независимая задняя подвеска. Известно, что такой кросс крупнее предшественника, но габариты до сих пор не раскрыты. Длина уходящего американского HR-V равна 4328 мм, колесная база – 2611 мм. Длина модели нового поколения для Европы – 4340 мм, кроссовер для Японии на 10 мм короче, а расстояние между осями у машин совпадает – 2610 мм.



Honda HR-V нового поколения для Северной Америки 1 / 4 Honda HR-V нового поколения для Северной Америки 2 / 4 Honda HR-V нового поколения для Северной Америки 3 / 4 Honda HR-V нового поколения для Северной Америки 4 / 4

Если внешне американский HR-V с глобальным не перепутаешь (у родственного Civic кросса более массивные бамперы, свои решетка и фары, отдельные фонари и дополнительные окошки в задних стойках), то интерьер оформили в новом общекорпоративном стиле. То есть, как и Civic и «мировой» HR-V, «американец» получил мультимедиа-систему с возвышающимся над передней панелью экраном и блок управления «климатом» с шайбами. Впрочем, своя «фишка» тоже есть – иной центральный тоннель, он у паркетника для Штатов двухэтажный.



Honda HR-V нового поколения для Северной Америки 1 / 2 Honda HR-V нового поколения для Северной Америки 2 / 2

О технике пока так и не рассказали. Не исключено, что двигатели перешли с американского Civic: это бензиновые «турбочетверка» 1.5 и «атмосферник» 2.0, которые на местных седане и хэтчбеке выдают 182 и 160 л.с. соответственно. В Японии, например, кроссовер предложен с атмосферным мотором 1.5, вдобавок там представлен гибрид с установкой на основе того же полуторалитрового движка. Уходящий Honda HR-V в США оснащается двигателем 1.8 мощностью 143 л.с.



Honda HR-V нового поколения для Европы (японский Vezel в целом выглядит так же) 1 / 3 Honda HR-V нового поколения для Европы (японский Vezel в целом выглядит так же) 2 / 3 Honda HR-V нового поколения для Европы (японский Vezel в целом выглядит так же) 3 / 3

Полноценную премьеру кроссовер нового поколения справит в Штатах в ближайшее время, там старт продаж намечен на лето. А еще появилась информация о том, что такой SUV может добраться и до других стран – возможно, под иным именем. Его будут позиционировать на полступеньки выше, чем «мировой» HR-V.

