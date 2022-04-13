Новинки ×

Кроссовер Honda HR-V на платформе Civic: засвечен салон

13.04.2022 329 0 0

Интерьер еще одной ипостаси компактного паркетника оформлен в актуальном фирменном стиле марки. Впрочем, есть и своя «фишка», отличающая такой SUV от глобальной версии.

 

Если прежний кросс HR-V был действительно глобальным, то есть версии, представленные в разных странах, мало отличались друг от друга, то в новом поколении у модели две разновидности. Так, свежий «мировой» SUV уже доступен в Японии (на родине марки он зовется Vezel), Юго-Восточной Азии и Европе. А вот Северная Америка только готовится к встрече с новинкой, и там будет совсем другой кроссовер. Дебютным рынком для HR-V в этой части света станут, конечно, Штаты. Внешность американского кросса местное подразделение марки раскрыло в начале апреля, теперь же опубликованы тизеры интерьера.

Honda HR-V нового поколения для Северной Америки
1 / 3
Honda HR-V нового поколения для Северной Америки
2 / 3
Honda HR-V нового поколения для Северной Америки
3 / 3

Напомним, предназначенный для Северной Америки новый HR-V построен на той же платформе, что и последний Civic, тогда как глобальный паркетник делит платформу с Honda Fit/Jazz. «Американцу» обещана независимая задняя подвеска. Известно, что такой кросс крупнее предшественника, но габариты до сих пор не раскрыты. Длина уходящего американского HR-V равна 4328 мм, колесная база – 2611 мм. Длина модели нового поколения для Европы – 4340 мм, кроссовер для Японии на 10 мм короче, а расстояние между осями у машин совпадает – 2610 мм.

Honda HR-V нового поколения для Северной Америки
1 / 4
Honda HR-V нового поколения для Северной Америки
2 / 4
Honda HR-V нового поколения для Северной Америки
3 / 4
Honda HR-V нового поколения для Северной Америки
4 / 4

Если внешне американский HR-V с глобальным не перепутаешь (у родственного Civic кросса более массивные бамперы, свои решетка и фары, отдельные фонари и дополнительные окошки в задних стойках), то интерьер оформили в новом общекорпоративном стиле. То есть, как и Civic и «мировой» HR-V, «американец» получил мультимедиа-систему с возвышающимся над передней панелью экраном и блок управления «климатом» с шайбами. Впрочем, своя «фишка» тоже есть – иной центральный тоннель, он у паркетника для Штатов двухэтажный.

Honda HR-V нового поколения для Северной Америки
1 / 2
Honda HR-V нового поколения для Северной Америки
2 / 2

 О технике пока так и не рассказали. Не исключено, что двигатели перешли с американского Civic: это бензиновые «турбочетверка» 1.5 и «атмосферник» 2.0, которые на местных седане и хэтчбеке выдают 182 и 160 л.с. соответственно. В Японии, например, кроссовер предложен с атмосферным мотором 1.5, вдобавок там представлен гибрид с установкой на основе того же полуторалитрового движка. Уходящий Honda HR-V в США оснащается двигателем 1.8 мощностью 143 л.с.

Honda HR-V нового поколения для Европы (японский Vezel в целом выглядит так же)
1 / 3
Honda HR-V нового поколения для Европы (японский Vezel в целом выглядит так же)
2 / 3
Honda HR-V нового поколения для Европы (японский Vezel в целом выглядит так же)
3 / 3

Полноценную премьеру кроссовер нового поколения справит в Штатах в ближайшее время, там старт продаж намечен на лето. А еще появилась информация о том, что такой SUV может добраться и до других стран – возможно, под иным именем. Его будут позиционировать на полступеньки выше, чем «мировой» HR-V.

кроссовер авторынок новинки Honda Honda HR-V

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi A6 С6 с пробегом: тормозной диск за миллион и много неудачных моторов В первой части обзора Audi A6 С6 мы рассказали, что кузов у этого автомобиля при должном уходе до сих пор может быть в хорошем состоянии, а качество салона настолько высокое, что по нему ч... 270 0 0 13.04.2022
Статьи / Авто недели Есть старое, есть новое, но все неплохое: стоит ли покупать Mazda 3 III BM за 1,5 миллиона Кроссоверы постепенно и планомерно вытеснили с рынка сначала модели класса D, а затем и хэтчбеки гольф-класса. Вот и на вторичном рынке большинство покупателей предпочтет переплатить за Vol... 299 0 0 13.04.2022
Статьи / Популярные вопросы Безопасная дистанция: почему ее нет в ПДД, как ее определить и что грозит за несоблюдение Выбор безопасной дистанции между автомобилями – это то, что водитель делает за рулем постоянно, но при этом именно с несоблюдением дистанции связана немалая часть ДТП. Почему так происходит,... 428 2 1 11.04.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 22486 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 18818 21 24 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 14987 18 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings