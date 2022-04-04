Honda показала совсем другой новый кроссовер HR-V

Раскрыт облик паркетника нового поколения, предназначенного для Северной Америки. Такая модель отличается не только дизайном, но и «начинкой».

В предыдущем поколении модификации Honda HR-V для разных стран между собой не сильно отличались, а вот у свежего паркетника две разновидности. Так, глобальный SUV уже дебютировал: его продают на родине марки (в Японии модель зовется Vezel), в Юго-Восточной Азии и Европе. Теперь же Хонда показала паркетник для североамериканского рынка, и, разумеется, первыми такой HR-V получат жители США.

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У американского кроссовера не просто другой облик – объявлено, что он построен на той же «тележке», что и последний Civic, тогда как «мировой» паркетник делит платформу с Honda Fit/Jazz. «Американцу» обещана независимая задняя подвеска. Также в компании заявили, что новый HR-V для США крупнее предшественника, хотя габариты пока не раскрыты. Длина уходящего американского паркетника равна 4328 мм, колесная база – 2611 мм. Длина кроссовера нового поколения для Европы – 4340 мм, модель для Японии на 10 мм короче, колесная база у машин совпадает – 2610 мм.



Новый Honda HR-V для США

Предназначенный для Северной Америки HR-V выглядит солиднее глобального: в частности, у родственного Civic кросса более массивные бамперы и увеличившиеся в размерах фары, в задних стойках крыши есть окошки, плюс у американца иные двери (задние ручки решили не прятать). Наконец, на корме – раздельные фонари (в остальных регионах они соединены между собой красной полоской).



Новый Honda HR-V для США

Салон еще не показали. Скорее всего, его оформили в стиле «мирового» паркетника, то есть ждем «парящий» планшет мультимедиа-системы, дефлекторы обдува в виде единой плашки и блок управления «климата» с тремя шайбами (у Civic аналогичный интерьер).



О технике тоже пока не рассказали. Вполне возможно, что моторы кроссоверу достались от американского Civic. Речь идет о бензиновых «турбочетверке» 1.5 и «атмосфернике» 2.0, которые на местных седане и хэтчбеке выдают 182 и 160 л.с. соответственно. В Японии, например, паркетник доступен с атмосферным мотором 1.5, также там представлен гибрид с установкой на основе того же полуторалитрового движка. Уходящий Honda HR-V в США оснащается двигателем 1.8 мощностью 143 л.с.

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Больше подробностей о кроссовере нового поколения обещают раскрыть в ближайшее время. Старт продаж в Штатах намечен на лето текущего года.

