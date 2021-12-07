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Acura намерена опередить Хонду в доле продаж электромобилей к концу десятилетия

07.12.2021 187 0 0

Японская марка планирует выпускать в США большой «зелёный» кроссовер на платформе разработки концерна GM. Его «близнецом» станет Honda Prologue.

 

Для бренда Acura, принадлежащего японской компании Honda, Штаты являются одним из основных рынков. Дилеры марки в течение «ковидного» 2020 года реализовали здесь 136 982 автомобиля, что на 13% меньше, чем в 2019-ом. В текущем году продажи Acura в США вернулись к положительной динамике: за первые 11 месяцев клиенты купили 146 368 шт., что на 20,6% больше, чем в январе-ноябре 2020-го.

На фото: логотип Acura

Сейчас в линейке Acura электрокаров нет, однако, этому бренду, как и многим другим, приходится шагать в ногу со временем. Первым «зелёным» автомобилем марки станет большой кроссовер, официальное название которого компания пока не рассекретила. Об этой новинке появилось немного информации раньше, когда материнская марка Honda анонсировала появление нового полностью «батарейного» SUV – Prologue. Модели окажутся «близнецами», на американский рынок обещают выйти в конце 2023-го – начале 2024 года.

Ранее предполагалось, что производство «электрокроссоверов» Acura и Honda наладят на заводах, принадлежащих General Motors. Напомним, в основу указанных моделей ляжет модульная электромобильная платформа нового поколения разработки GM, а также созданные совместно с LG Chem батареи Ultium (проект реализуется в рамках партнёрства японского производителя и американского концерна).

Снимок, сделанный в ходе презентации модульной платформы GM

Новой технической информации о будущих «зелёных» кроссоверах пока по-прежнему нет, однако появились данные о планах премиального японского бренда. Как сообщает Automotive News со ссылкой на топ-менеджера Acura Эмиля Коркора, компания намерена продавать около 30 тыс. новых SUV в год. При этом у Honda для «зелёного» большого паркетника обозначен целевой показатель в 70 тыс. единиц в год. Стоит отметить, что для Акуры это весьма смелый план, так как обычно на её аналоги машин Хонды приходится всего около 10%.

Компания Honda ещё весной 2021 года объявила о намерении осуществить полный переход на электрокары в США к концу следующего десятилетия – к 2040 году. По словам Эмиля Коркора, Acura в этом плане продвигается быстрее материнской марки, так как Акура намерена выйти на долю 50% «электричек» в структуре продаж в Штатах уже к 2030 году. По плану Honda, к этому времени объём реализуемых на рынке «зелёных» моделей составит не более 40%.

На фото: концепт Honda SUV e:prototype

Любопытно, представитель Acura при этом заявил, что бренд намерен «полностью обойти гибриды» и «очень быстро» перейти на электромобили. Тут, правда, стоит оговориться, что в линейке Акуры гибриды на самом деле уже числились, так что «полностью обойти» их у марки не получится. Судя по всему, речь здесь идёт о том, что производитель не планирует разработку новых гибридов. Предположительно в Acura займутся разработкой новых электромобилей после того, как на рынок выйдет серийная Integra (пока представлена в статусе прототипа).

Тем временем, компания Honda уже планирует дальнейший выпуск своих собственных массовых электромобилей: в их основу ляжет платформа e:Architecture разработки японского производителя, сейчас этот проект уже запущен. Ожидается, что модели будут глобальными. Так, ожидается появление полностью «батарейного» варианта HR-V, созданного по мотивам ранее показанного предвестника – концепта SUV e:prototype.

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