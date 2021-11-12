Возвращение Acura Integra: новинка займёт место «младшей» модели в линейке бренда

Название возвращается в линейку японского суббренда Honda спустя двадцать лет. Цена серийного лифтбека составит в США около 30 тыс. долларов.

Японская компания Honda наладила выпуск автомобиля с названием Integra ещё в 1985 году; производство модели было завершено в 2006-ом. За время существования модель также продавалась под именами Acura Integra и Acura RSX. Она успела несколько раз сменить поколение и предлагалась в различных вариантах кузова: седан, лифтбек, купе; предлагалась как с передним, так и с полным приводом. Отметим, в последнем четвёртом поколении, у Integra была только двухдверная версия, самая мощная «начинка» которой выдавала 220 л.с., на разгон с места до «сотни» этому автомобилю требовалось 6,2 секунды. В августе текущего года американское подразделение Acura объявило о разработке новой модели с возрожденным названием, а теперь представило прототип будущей новинки.



На фото: прототип Acura Integra

Компактный автомобиль премиум-класса займёт место «младшей» модели в линейке бренда. Пока что Acura представила Integra в статусе прототипа, рассекретив лишь экстерьер новинки: о салоне и технике модели мы узнаем позже. Пятидверный лифтбек создан на основе седана Honda Civic одиннадцатого поколения.



Визуально модель напоминает среднеразмерный седан TLX. Acura Integra получила фирменную глянцевую чёрную решётку радиатора, узнаваемой формы головную оптику JewelEye со светодиодными дневными ходовыми огнями, круглые «противотуманки» и чёрный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера. У прототипа кузов яркого жёлтого цвета (вероятно, позаимствован у Acura NSX), а также 19-дюймовые пятиспицевые колёсные диски с матовой отделкой, тормоза Brembo и жёлтые же суппорты.



Точной информации о «начинке» модели пока нет. В компании отметили, что под капотом серийного компактного лифтбека окажется четырёхцилиндровый 1,5-литровый турбомотор, но его мощности в Acura не указали. Скорее всего, это будет тот же двигатель, которым оснащается «горячий» седан Honda Civic Si.Напомним, у Хонды отдача составляет 203 л.с., а максимальный крутящий момент – 260 Нм. В пару, вероятно, предложат либо шестискоростную «механику», либо бесступенчатый «автомат».



Производство Acura Integra наладят на американском заводе компании, который расположен в штате Огайо. Напомним, здесь же с конвейера сходят «четырёхдверки» Acura TLX. Суббренд представит товарную версию нового компактного лифтбека весной следующего года, в продаже на американском рынке модель появится позже в том же году.



Ещё в компании поделились ориентировочной ценой Acura Integra: за новинку будут просить не менее 30 тыс. долларов (эквивалентно примерно 2,16 млн рублей по текущему курсу). Отметим, стоимость актуального «заряженного» седана Honda Sivic Si в Штатах стартует с отметки 27 300 долларов (около 1,97 млн рублей).



Ранее стало известно о том, что Integra пополнит и гамму материнской Honda, под этим именем в Китае будут продавать четырёхдверный Civic одиннадцатого поколения с иным дизайном. Стоит отметить, что глобальный седан здесь тоже представлен, его производство налажено на заводе Dongfeng Honda. А «близнеца» будет выпускать совместное предприятие Хонды и концерна GAC.

