Honda вернула к жизни модель Integra раньше, чем Acura, назвав так перелицованный Civic

В августе американское подразделение Acura анонсировало новую модель с возрожденным именем Integra: заявлено, что компакт премиум-класса выйдет на рынок в следующем году. Теперь же выяснилось, что автомобиль с таким названием будет и в гамме материнской Honda, причем он уже готов. Вот только к грядущей Акуре эта модель никакого отношения не имеет: под именем Integra в Китае появится четырехдверный Civic одиннадцатого поколения с другим дизайном, фото машины внесли в базу местного минпрома. При этом глобальный седан там тоже будет – он стартует 24 сентября. Дело в том, что за выпуск Integra отвечает совместное предприятие Хонды и концерна GAC, тогда как производство «мирового» Civic налажено на заводе Dongfeng Honda. К слову, у двух СП уже есть несколько моделей-близнецов (например, кроссоверы CR-V и Breeze, UR-V и Avancier), однако, что любопытно, предыдущий седан Civic в КНР клона не имел.

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От исходной «четырехдверки» новая Honda Integra отличается фарами и бамперами, также заменили радиаторную решетку – над ней больше не нависает «клюв». А еще с крышки багажника убрали массивные нижние секции фонарей. В целом седан GAC Honda выглядит агрессивнее донорской модели. Длина Integra равна 4689 мм, что на 15 мм больше, чем у китайского «одиннадцатого» Civic. Остальные габариты совпадают: ширина – 1802 мм, высота – 1415 мм, колесная база – 2735 мм.



Отдельных фото салона Honda Integra нет, но и на имеющихся «фрагментах» видно, что архитектура передней панели такая же, как у Civic, — с возвышающимся тачскрином мультимедийной системы.

Honda Integra для Китая

Двигатель в документах сертификационного органа пока обнаружен один – бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 182 л.с. Этот мотор положен и китайскому новому Honda Civic, вдобавок последний еще оснащается «атмосферником» 1.5, выдающим 129 л.с. Не исключено, что и Integra все же предложат с двумя двигателями на выбор.



На китайский рынок седан Honda с возрожденным именем, вероятно, выйдет под конец текущего года. В других странах такая Integra вряд ли появится.

Седан Honda Civic нового поколения 1 / 3 Седан Honda Civic нового поколения 2 / 3 Седан Honda Civic нового поколения 3 / 3

Что же касается России, то нам в принципе не светят новые автомобили Honda: со следующего года компания сворачивает это направление бизнеса на нашем рынке.

