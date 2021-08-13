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  • Acura возродит Integra: имя получит новый компактный автомобиль премиум-класса

Acura возродит Integra: имя получит новый компактный автомобиль премиум-класса

13.08.2021 89 0 0

Суббренд японской компании Honda анонсировал появление новинки в модельном ряду. Она получит знакомое название и появится в следующем году.

 

Honda выпускала автомобиль с названием Integra в течение пары десятков лет: с 1985-го по 2006 год. Модель также продавалась под именами Acura Integra и Acura RSX. За это время модель успела несколько раз сменить поколение и предлагалась в различных вариантах кузова: седан, хэтчбек, купе; предлагался как с передним, так и с полным приводом. В последнем четвёртом поколении, у автомобиля была только двухдверная версия, самая мощная «начинка» которой выдавала 220 л.с. На разгон с места до «сотни» этому автомобилю требовалось 6,2 секунды.

Логотип нового автомобиля Acura

Казалось бы, наименование давно кануло в Лету, однако сегодня компания Acura напомнила о нём, анонсировав появление в линейке бренда новинки с этим названием. Объявление было сделано в ходе ежегодной выставки Monterey Car Week в Калифорнии, где суббренд презентовал прощальную версию своего спорткара – Acura NSX Type S.

В ходе анонса силуэт и наименование будущей новинки Acura поочерёдно появились в небе: такой необычный тизер был создан благодаря сотне дронов с фонариками. Пока что эта презентация не помогла понять, какой тип кузова будет у новой Integra. В компании же ограничились фразой о том, что линейку пополнит новый компактный автомобиль премиум-класса.

Тизер новой Acura Integra

Пока что компания выпустила всего лишь «стандартный» тизер новинки. На нём видна лишь головная оптика следующей Integra: в кадр попала одна фара со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также виден оттиск названия модели под светотехникой. Кроме того, в кадр попала небольшая часть колёсного диска и «кусочек» радиаторной решётки.

Судя по этим «паззлам», внешность автомобиля будет иметь немало общего с седанами Acura TLX и ILX. Вероятно, это можно объяснить общей для всех «легковушек» бренда дизайнерской концепцией Precision Crafted Performance, которая была представлена в 2016 году с помощью шоу-кара Acura Precision.

В ходе анонса вице-президент Acura Джон Икеда заявил, что «Integra возвращается». По его словам, компания намерена возродить «драйверский дух и ДНК оригинала». Он также отметил, что подробности и технические характеристики новинки будут рассекречены позже: информация появится ближе к запуску возрождённого автомобиля, который намечен уже на 2022 год.

Отметим, продажи автомобилей Acura на рынке США в «минусе» в течение последних двух лет. Правда, в 2019-ом отрицательная динамика символическая (менее 1% спада), а в 2020-ом её можно объяснить последствиями пандемии коронавируса. За прошлый год американцы купили 136 982 экземпляра, что на 13% меньше, чем годом ранее. В текущем году наблюдается «плюс»: за январь-июль было реализовано 103 234 машины, что на 49,5% больше, чем за первые семь месяцев предыдущего года. В линейке бренда присутствуют в том числе кроссоверы, которые пользуются сравнительно высоким спросом. Один из них – MDX – в конце прошлого года сменил поколение: подробнее об этом автомобиле мы рассказывали ранее.

США авторынок новинки Acura Acura Integra

 

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