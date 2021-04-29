Новый седан Honda Civic: теперь спокойный дизайн, зато богаче и чуть мощнее

Главным рынком для Honda Civic остаются Штаты, хотя в ковидном 2020-м продажи семейства там заметно «просели»: модель разошлась тиражом в 261 225 экземпляров, что на 20% меньше, чем годом ранее. В общем, нет ничего удивительного в том, что Civic одиннадцатого поколения дебютировал именно в американской спецификации. Начать решили с седана, новый хэтчбек представят позже.

В основе лежит прежняя «тележка», но ее модернизировали. Так, задняя колея стала шире на 13 мм, колесная база выросла на 36 мм до 2736 мм, алюминиевый передний подрамник теперь легче, а жесткость кузова на кручение увеличена на 8%. При этом у седана сзади по-прежнему многорычажка. Еще в Honda сообщили, что улучшена шумоизоляция, также обещана более острая управляемость.

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Серийная «четырехдверка» в целом сохранила облик прототипа, показанного в прошлом году, хотя корректировки все же есть. Так, элемент над радиаторной решеткой стал более рельефным, в переднем бампере появились противотуманки, а обрамляющие их черные вставки теперь больше. Патрубок выхлопной системы один (у предвестника было два), у версии Sport он выставлен напоказ, у остальных вариантов спрятан под бампером. Если же сравнивать с уходящим седаном, то новый выглядит солиднее. Ну или скучнее – на фастбек «четырехдверка» уже не похожа, у нее классические пропорции. Передние стойки сместили назад, наружные зеркала крепятся на отдельных ножках, капот сделали длиннее, вытянулась и оптика (разумеется, она светодиодная), причем дополнительные секции задних фонарей расположены непосредственно на крышке багажнике, а не на верхней кромке.



Honda Civic Touring

Длина нового четырехдверного Civic равна 4674 мм, что на 33 мм больше, чем у предшественника. Ширина и высота прежние – 1801 и 1415 мм соответственно. Внутри стало просторнее, а вот объем багажника теперь меньше (он измерен по методике SAE): 419 литров (у топ-версии Touring – 408 литров) против 428 литров у предшественника (у прежнего Civic Touring – 416 литров).



Дизайн салона, как и экстерьера, в Honda считают «простым и чистым», и нечто подобное мы уже видели – в том же ключе оформлен интерьер паркетника HR-V/Vezel нового поколения. Дисплей мультимедийной системы теперь возвышается над передней панелью, дефлекторы обдува спрятаны в единую широкую полоску. К слову, на фирменных снимках в основном показан салон Civic Sport – у этого варианта та самая полоска в виде «сетки», но не исключено, что у других версий внутри горизонтальные линии (как у кроссовера HR-V).

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В исполнениях LX, Sport и EX приборы – с 7-дюймовым экраном и аналоговым спидометром, а Touring по умолчанию имеет полноценную виртуальную «приборку» (10,2 дюйма). «Простым» комплектациям положена мультимедиа с 7-дюймовым же планшетом, у топового Civic – 9-дюймовый экран. Также впервые для модели можно заказать аудиосистему Bose с двенадцатью динамиками. Кроме того, Civic стал первой Хондой с новыми «эйрбэгами», как у свежих Acura TLX и MDX: это трехсекционная фронтальная подушка переднего пассажира и водительский «эйрбэг» в форме пончика – они снижают вероятность соскальзывания головы в сторону. Вдобавок для Сивика впервые предусмотрены боковые подушки безопасности на втором ряду.



В списке оборудования еще значится комплекс Honda Sensing, в него, в частности, входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Причем у седана теперь нет радара – только фронтальная камера, хотя она при этом, как уточнили в компании, имеет увеличенный угол обзора.

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Двигатели перешли с предшественника: в «начальных» версиях LX и Sport седан оснащается «атмосферником» 2.0 мощностью 160 л.с. (187 Нм), а дорогие варианты EX и Touring предложат с «турбочетверкой» 1.5, отдачу которой увеличили со 176 до 182 л.с. (крутящий момент вырос с 220 до 240 Нм). У турбомотора система изменения фаз VTEC теперь и на впуске, и на выпуске (прежде – только на впуске). Civic Sport и Touring также получили дополнительный режим вождения (к Normal и Eco присоединился Sport). Оба двигателя сочетаются с вариатором.



Старт продаж намечен на лето, для Северной Америки седаны будут производить в Канаде (прежние «четырехдверки» выпускают не только там, но и в Штатах), а хэтчбек впервые пропишется на предприятии в США. Следом за американским Civic дебютирует китайская версия, для КНР машины собирает местное СП Dongfeng Honda. Позже к стандартным Сивикам присоединятся «оспортивленный» седан Si и хот-хэтч Civic Type R. Ну а завод Хонды в Великобритании, который производит хэтчи десятого поколения, вот-вот закроют, выпуск модели прекратится и в Турции.



До России предыдущий Civic так и не добрался, новый мы тоже не увидим – со следующего года Honda сворачивает продажи автомобилей на нашем рынке.