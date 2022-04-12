Не только дешёвые кроссоверы: Honda анонсировала два электрических спорткара

Компания Honda продолжает знакомить нас со своими электромобильными планами и сегодня сообщила новые вводные по глобальной стратегии. К 2030 году Honda планирует вывести на мировой рынок 30 новых моделей электромобилей, в том числе два спорткара. Инвестиции компании в электрификацию модельной линейки в течение ближайший десяти лет составят 5 трлн иен или 40 млрд долларов.

Год назад Honda объявила о том, что планирует к 2040 году отказаться от ДВС на своих автомобилях, а к 2050 году хочет стать полностью углерод-нейтральной компанией. В октябре прошлого года Honda представила собственную модульную электромобильную платформу e:N Architecture, предназначенную преимущественно для китайского рынка, а в Северной Америке Honda делает ставку на альянс с корпорацией General Motors и её модульную платформу Ultium.

На прошлой неделе GM и Honda анонсировали расширение сотрудничества в рамках альянса и пообещали выпустить миллионы доступных электромобилей после 2027 года, в основном это будут компактные кроссоверы. Ближайшими же плодами альянса по линии Honda станут два относительно крупных и дорогих кроссовера на платформе Ultium — Honda Prologue и родственная модель под премиальной маркой Acura, обе новинки ожидаются в 2024 году.

Сегодня в рамках очередного брифинга руководство Honda заявило, что к 2030 году компания представит в общей сложности три десятка электрических новинок, из них десять выйдут в Китае к 2027 году. Для производства электромобилей в Китае Honda построит два новых завода — в Гуанчжоу и в Ухане.

Для родной Японии анонсирован некий недорогой коммерческий кей-кар — он появится в первой половине 2024 года, затем будут «гражданский» кей-кар и некий кроссовер, даты выхода на рынок которых пока не названы.



Глобальные продажи электромобилей Honda к 2030 году должны достичь 2 млн шт. в год или примерно 40% от общего объёма продаж автомобилей Honda. На слайде презентации, посвящённом глобальным электрическим новинкам, можно заметить минивэн, пикап и спорткар, при этом спорткарам посвятили отдельный слайд.



Спортивных электрических моделей, как выяснилось, будет две: одна позиционируется как флагманская, вторая — как специальная (это, вероятно, означает, что второй споркар будет самостоятельной моделью, а не «горячей» версией какой-либо другой модели). Правая модель на тизере — это, вероятно, флагман, выглядящий как полноценный суперкар. Назовут ли его NSX, как сходящий со сцены нынешний гибридный суперкар, или как-то иначе, пока неизвестно. Даты премьеры и прочие подробности пока засекречены.



Отдельная глава была посвящена батареям. Ближайшая стратегия у Хонды в этом плане — закупочная: у североамериканских моделей Honda будут батареи Ultium (продукт совместного предприятия GM и LG), у китайских — CATL, у японских кей-каров — Envision AESC. Собственные батареи у Хонды тоже будут, но попозже: в 2024 году компания хочет запустить опытное производство твердотельных аккумуляторов и во второй половине текущего десятилетия вывести их на рынок.

Добавим также, что в марте компания Sony объявила о своём решении заняться автобизнесом и в качестве производственного и технологического партнёра выбрала Honda Motor. Пока непонятно, как это партнёрство вписывается в обнародованную сегодня стратегию развития Honda, о Sony в ней не сказано ни слова.

