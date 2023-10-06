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  • Lucid Motors вывела на рынок «бюджетную» версию седана Air и запустила второй завод

Lucid Motors вывела на рынок «бюджетную» версию седана Air и запустила второй завод

06.10.2023 91 0 0

Американский электромобильный стартап Lucid Motors, главным акционером которого является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), расширяет линейку модификаций своей первой и пока единственной модели — большого седана Air. На этой неделе в США поступила в продажу новая базовая версия Lucid Air Pure RWD за 77 400 долларов, а на прошлой неделе компания отчиталась о запуске своего второго завода — его построили и городе Джидда Саудовской Аравии.

Первый и основной завод Lucid Motors находится в городе Каса-Гранде (США, штат Аризона), два года назад с его конвейера начали сходить электрические седаны Lucid Air, но наращивание объёмов производства даётся Lucid Motors с трудом, заказов пока больше, чем компания может оперативно обработать: за первые три квартала этого года Lucid Motors поставила американским клиентам только 4140 машин при цели 10 000 к концу года.

Тем не менее компания ожидает, что трудности роста будут скоро преодолены и хочет, чтобы портфель её заказов продолжал пополняться. На этой неделе в гамме Lucid Air появилась самая доступная версия Pure RWD за 77 400 долларов, она оснащается единственным электромотором на задней оси мощностью 436 л.с., может разогнаться до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 4,5 с и проехать на одной зарядке 660 км по циклу EPA (ёмкость батареи — 88 кВт·ч).

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На вершине гаммы по-прежнему находится трёхмоторный спортивный Lucid Air Sapphire, силовая установка которого выдаёт 1251 л.с. и обеспечивает разгон до 60 миль/ч за 1,89 с. Lucid Air Sapphire оснащается батареей ёмкостью 118 кВт·ч и может проехать на одной зарядке 687 км, цена — от 249 000 долларов.

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Запущенный на прошлой неделе завод Lucid Motors в Джидде — первое предприятие такого рода в Саудовской Аравии, прежде массового производства автомобилей в этой стране не было. Правительство Саудовской Аравии намерено закупить в течение десяти лет до 100 000 электромобилей Lucid, то есть станет основным потребителем собираемых в Джидде машин. Стартовая мощность нового завода — всего 5000 машин в год, причём сборка ведётся из привезённых из США машинокомплектов, но до конца десятилетия завод должен перейти на производство полного цикла, его потенциальная мощность — 150 000 машин в год.

Завод Lucid Motors в Джидде

Электромобили Lucid уже представлены в Европе, но пока не представлены в Китае. У Lucid Motors пока нет чётких планов по выходу на китайский рынок: такая возможность рассматривается, но только после появления новых, более массовых и доступных моделей в линейке Lucid — их следует ждать во второй половине текущего десятилетия. Ну а ближайшей новинкой компании станет роскошный кроссовер Gravity, построенный на той же платформе, что и седан Air, премьера состоится в ноябре.

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