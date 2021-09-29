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  • Lucid запустил в серию своего первенца: на конвейер встал большой седан Air

Lucid запустил в серию своего первенца: на конвейер встал большой седан Air

29.09.2021 138 0 0

Первые покупатели получат свои машины в конце следующего месяца. Им достанутся электромобили в топовой версии Dream Edition.

 

История Lucid Motors началась в 2007 году, правда, тогда американская компания называлась Atieva. По первому времени стартап занимался разработкой электрических силовых установок на базе Mercedes-Benz Vito. А актуальное наименование Lucid компании было присвоено в 2016 году, накануне официальной презентации прототипа большого седана Air.

Изначально предполагалось, что выпуск электрической «четырёхдверки» стартует в 2018 году на заводе в Каса-Гранде (штат Аризона, США). Но запуск седана Air в серию пришлось отложить несколько раз, в том числе и из-за последствий пандемии коронавируса. Ранее сообщалось о том, что стартовал выпуск предсерийных моделей, теперь же в компании отчитались о полноценном запуске модели в серию.

На фото: Lucid Air

Строительство завода Lucid Motors стартовало в 2019 году, этому помогли вложения в проект от государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии в размере 1 млрд долларов. Предприятие включает в себя сборочный завод и производство электродвигателей. Сейчас мощности конвейера составляют 34 тыс. автомобилей в год, однако уже к концу 2021-го конвейер будет рассчитан на выпуск 90 тыс. электрокаров. В дальнейшем производитель намерен увеличить показатель до 400 тыс. машин в год.

Выпуск первенца бренда Lucid стартовал с топовых версий Dream Edition. Согласно данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), максимальный запас хода у такой «четырёхдверки» составляет 836 км. Такой автомобиль оснащается батареей ёмкостью 112 кВт*ч. Для сравнения, главный конкурент новинки – Tesla Model S Long Range – без подзарядки может проехать 668 км.

Дальнобойный седан Air оснащён силовой установкой, состоящей из двух моторов, совокупная отдача составляет 933 л.с., а максимальный крутящий момент превышает 1000 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) такой версии требуется 2,7 секунды.

У более мощной флагманской версии модели – Dream Edition Performance – разгон до 97 км/ч занимает ещё меньше – всего 2,5 секунды. Суммарная отдача установки у такого исполнения составляет 1111 л.с. При этом запас хода у такого седана меньше, он составляет 758 км. В обеих версиях «максималка» равна 270 км/ч.

Впоследствии завод Lucid будет выпускать и варианты «попроще» – речь идёт об Air в исполнении Grand Touring. У такой «четырёхдверки» мощность электрической «начинки» составит 800 л.с. Максимальный запас хода у этого седана составит 830 км.

Цены модели на американском рынке уже известны. Стоимость Lucid Air варьируется в диапазоне от 77 400 до 169 000 долларов, что эквивалентно около 5,6 – 12,3 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, актуальный ценник Tesla Model S в Штатах равен 89 990 – 129 990 долларов (около 6,5 – 9,4 млн рублей).

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