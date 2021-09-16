Флагманская версия Lucid Air опередила Tesla Model S по дальнобойности

Речь идёт об исполнении Dream Edition: такой электромобиль способен без подзарядки проехать 836 км (расчёт вели по используемому в США циклу EPA).

Начало американскому стартапу Lucid Motors было положено в 2007 году: тогда компания ещё называлась Atieva. Изначально она создавала разработки с электрическими силовыми установками на базе модели Mercedes-Benz Vito. Ныне используемое имя – Lucid – было выбрано в 2016 году, в преддверии дебюта прототипа седана Air. Предполагалось, что выпуск электрической «четырёхдверки» начнётся в 2018 году на заводе в Каса-Гранде (штат Аризона), однако запуск в серию откладывали несколько раз, в том числе и из-за последствий пандемии коронавируса.



На фото: Lucid Air

Производство Lucid Air на данный момент уже стартовало, первые клиенты получат свои автомобили позднее в текущем году. Новинка обещает на домашнем рынке составить конкуренцию Tesla Model S. Отметим, продажи этой модели выросли в течение «ковидного» 2020 года: дилеры реализовали 17 500 экземпляров, что на 24% больше, чем годом ранее. Пиковым для седана оказался 2016 год, когда клиенты купили 29 421 шт.



Теперь стало известно, что Lucid Air опередила Tesla Model S по одной из важнейших характеристик для электрокаров – по дальнобойности. Так, по данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), максимальный запас хода у «четырёхдверки» Lucid составляет 836 км (такой показатель у флагманской версии Dream Edition). Для сравнения, Tesla Model S Long Range без подзарядки способна проехать 668 км.



Отметим, максимальный запас хода зафиксирован у топового исполнения Air на 19-дюймовых колёсах. Если же речь идёт о версии на 21-дюймовых катках, то её запас хода составляет 774 км. Отдача электрической силовой установки автомобиля в версии Dream Edition равна 933 л.с.



Также в линейке присутствует высокопрозводительная версия Lucid Air Dream Edition Performance: у неё мощность составляет 1111 л.с. Такой «электроседан» с колёсами диаметром 19 дюймов способен проехать без подзарядки 758 км, а с 21-дюймовым комплектом – 725 км. С места почти до «сотни» (до 97 км/ч) такая версия способна разгоняться за 2,5 секунды.



Версия попроще – Lucid Air Grand Touring – получила электрическую «начинку», отдача которой составляет 800 л.с. Такой вариант может проезжать до 830 км на 19-дюймовых колёсах и 754 км – на 21-дюймовых. Модель оснащается литий-ионным аккумулятором мощностью 113 кВт*ч.

В США цена Lucid Air варьируется в диапазоне от 77 400 до 169 000 долларов, что эквивалентно примерно 5,6 – 12,3 млн рублей по текущему курсу (в зависимости от выбранного клиентом исполнения). Для сравнения, актуальная стоимость Tesla Model S в США равна 89 990 – 129 990 долларов (около 6,5 – 9,4 млн рублей).

