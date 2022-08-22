Мощнее самой мощной Теслы: представлен трёхмоторный спортседан Lucid Air Sapphire

Электроседан Air (его можно также назвать фастбеком, так как третий объём визуально не выделен) — первая модель калифорнийского стартапа Lucid Motors. Производство Lucid Air началось в сентябре прошлого года на собственном заводе в Каса-Гранде (штат Аризона), но объёмы выпуска пока оставляют желать лучшего и плохо сказываются на финансовой отчётности компании: в 2021 году Lucid отгрузила американским клиентам только 190 машин, в первой половине этого года — около 700, а до конца года планирует произвести 6000-7000 электромобилей. Тем не менее нынешним летом Lucid вышла на европейский рынок: пока марка представлена только в Германии, но скоро придёт и в другие страны Старого Света.

Премьеру топ-версии седана Air компания приурочила к завершившейся вчера автомобильной неделе в калифорнийском Монтерее. Air Sapphire разработан в пику самой мощной и быстрой версии Plaid лифтбека Tesla Model S. Собственно, гендиректор Lucid Motors Питер Роулинсон и занимался разработкой Tesla Model S Plaid, но затем внезапно перешёл в конкурирующую компанию, чем сильно расстроил Илона Маска. Разумеется, Роулинсон постарался сделать так, чтобы Lucid Air Sapphire превосходил Tesla Model S Plaid во всём, в чём только можно.



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Пока очевидное превосходство только одно: Lucid Air Sapphire почти вдвое дороже, чем Tesla Model S Plaid — 249 000 долларов против 135 990 долларов, а всё остальное ещё надо доказать и показать. Технические характеристики Air Sapphire пока обозначены приблизительно: мощность силовой установки — свыше 1200 л.с., разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает менее 2 с, максимальная скорость — свыше 322 км/ч. Tesla Model S Plaid имеет аналогичные динамические показатели, но мощность трёхмоторной силовой установки у неё меньше — «всего» 1020 л.с. Добавим, что Tesla Model S Plaid в прошлом году установила рекорд круга на Северной петле Нюрбургринга в классе серийных электромобилей, но в этом году его побил обновлённый Porsche Taycan Turbo S.



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Lucid Air Sapphire имеет один электромотор на передней оси и два на задней (менее мощные версии Air — двухмоторные). Задние электромоторы работают независимо друг от друга: например, на одно колесо можно подавать мощность, а на другом задействовать рекуперативное торможение и таким образом управлять вектором тяги. В теории Lucid Air Sapphire может побить рекорд Porsche на Нюрбургринге, но пока неизвестно, будет ли калифорнийская компания этим заниматься — и без того забот хватает.



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Подвеска в версии Sapphire получила уникальные, более спортивные компоненты и новые настройки, тормоза — карбон-керамические, колёсные диски снабжены съёмными углепластиковыми аэродинамическими накладками, штатные шины Michelin Pilot Sport 4S имеют размерность 265/35 R 20 спереди и 295/30 R 21 сзади.



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В салоне Lucid Air Sapphire заявлены новые мультиконтурные спортивные сиденья с массой регулировок, подогревом, вентиляцией и массажёрами, силуэт медведя на подголовниках символизирует спортивность… Между тем объявлено, что Sapphire станет суббрендом Lucid Motors, под ним будут предлагаться самые дорогие и мощные модели. Трёхмоторные седаны из первых партий будут окрашиваться только в синий цвет Sapphire Blue, позже палитру расширят. Заказы на Air Sapphire компания начнёт принимать уже завтра.

