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  • Tesla, давай до свидания: Porsche Taycan обновил рекорд Нюрбургринга

Tesla, давай до свидания: Porsche Taycan обновил рекорд Нюрбургринга

10.08.2022 272 0 0

Самый мощный в гамме электрический седан Porsche Taycan Turbo S, оснащённый новым пакетом доработок от Porsche Tequipment, «пролетел» Северную петлю Нюрбургринга за 7 мин 33,350 с, побив тем самым прошлогодний рекорд Tesla Model S Plaid.

 

На счету Taycan уже был рекорд Нюрбургринга, электроседан установил его летом 2019 года ещё до официальной премьеры, но после этого автодром изменил правила фиксации рекордов — теперь заезды проводятся на полном круге длиной 20,832 км (раньше в зачёт шла дистанция длиной 20,6 км, то есть полный круг, но за вычетом участка Т13, где расположена прямая старт-финиш) и попадают в официальную таблицу рекордов Нюрбургринга, разбитую на 13 классов.

В прошлом году в классе серийных электромобилей рекордсменом стал 1020-сильный американский лифтбек Tesla Model S Plaid, его время круга — 7 мин 35,579 с. Сегодня пресс-служба Porsche сообщила, что Taycan Turbo S под управлением заводского тест-пилота Ларса Керна проехал Нордшляйфе за 7 мин 33,350 с, то есть опередил Теслу более чем на две секунды.

Двухмоторная силовая установка Porsche Taycan Turbo S заметно слабее, чем трёхмоторная у Tesla Model S Plaid: пиковая мощность — «всего» 761 л.с., постоянная — 625 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с (у Tesla Model S Plaid — 2,1 с), максимальная скорость — 260 км/ч (у Tesla Model S Plaid — 322 км/ч).

В июле Porsche выпустила для Taycan большой пакет обновления ПО, который позволил улучшить многие «дежурные» характеристики электромобиля, а для любителей трек-дней аксессуарное подразделение Porsche Tequipment подготовило пакет повышения производительности (Performance Kit), который включает оптимизированные для трека, но при этом пригодные для езды по дорогам общего пользования шины Pirelli P Zero Corsa с гоночным составом смеси, 21-дюймовые колёса RS-Spyder и новую программу управления Porsche 4D Chassis Control, написанную специально для оптимизации ездовых характеристик электромобиля в сочетании с новыми шинами. Такой пакет предлагается пока только в Германии за 13 377 евро и только для Taycan Turbo S 2023 модельного года. Вдобавок рекордный автомобиль был оснащён опциональной системой подавления кренов Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) за 3273 евро.

Поскольку все опции — заводские, то рекордный Taycan Turbo S имеет полное право считаться стоковой машиной, что подтвердил приглашённый на заезд комиссар TÜV (орган технадзора в Германии). Единственная нештатная деталь — обязательный для таких заездов каркас безопасности в салоне.

Добавим, что на счету Porsche значатся ещё четыре действующих рекорда Нюрбургринга: в классе SUV лидирует Cayenne Turbo GT (7 мин 38,925 с), в классе серийных дорожных спорткаров — Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit (6 мин 43,300 с), в классе тюнинговых дорожных автомобилей — Porsche GT2 RS MR (6 мин 44,749 с), в классе прототипов — Porsche 919 Hybrid Evo (5 мин 19 546 с, он же абсолютный рекорд Нюрбургринга).

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