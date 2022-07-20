Porsche Taycan 2023 модельного года: увеличенный запас хода и модернизированная мультимедиа

Компания Porsche представила свой электрический седан Taycan в начале сентября 2019 года. «Четырёхдверка» за прошлый год сумела увеличить показатели продаж: так в Европе модель разошлась тиражом в 16 250 единиц (+31,8%), а в США клиенты за тот же период купили 9419 машин (+113,4%). В текущем году в домашнем регионе у Taycan по-прежнему «плюс»: за первую треть продано 5950 экземпляров (на 28,2% больше). В Штатах зафиксирована отрицательная динамика: за первый квартал реализовано 1925 электрических седанов (на 4,1% меньше).



Теперь производитель подготовил комплекс «обновок» для Porsche Taycan 2023 модельного года. Если в общих чертах, он включает в себя увеличенный запас хода (без замены тягового аккумулятора), улучшенные возможности для зарядки электрокара, а также иные настройки информационно-развлекательной системы.

Изменения предполагают, что теперь Taycan может отключать передний электромотор, чтобы обеспечить меньшее сопротивление при движении накатом в ездовых режимах Normal и Range. Инженеры рассчитали, что это снизит нагрузку на аккумулятор и увеличит запас хода электрокара. В Porsche утверждают, что дальнобойность выросла на 50 км (показатели у разных версий модели, конечно, отличаются; указано максимальное изменение запаса хода Taycan).



Кроме того, водителям станет проще следить за расходом энергии: у обновлённой «четырёхдверки» соответствующий индикатор теперь будет отображаться на центральном дисплее. Ещё можно настроить автоматическую рекуперацию энергии (она сможет сохраняться даже в случае изменения водителем ездовых настроек).

Модели модернизировали зарядку: Taycan 2023 модельного года способен получить максимальную скорость «заправки электричеством» в условиях более широкого диапазона наружных температур. Теперь для дополнительного оснащения доступно встроенное зарядное устройство мощностью 22 кВт.



В рамках обновления программного обеспечения производитель добавил новые функции, изменил дизайн интерфейса, а также оптимизировал систему голосового управления и интеграцию с сервисом Spotify и поддержку беспроводного подключения Android Auto. Навигационная система научилась фильтровать зарядные станции по их выходной мощности, а парковочный ассистент умеет работать на большем расстоянии.

Ещё Porsche Taycan 2023 модельного года получил новые варианты колёс и возможность регулировать прозрачность панорамной стеклянной крыши всего несколькими нажатиями. Эти изменения являются эксклюзивными для обновлённых машин, однако для нынешних владельцев «электроседана» (2020, 2021 и 2022 модельных годов) в скором времени станет доступно обновление программного обеспечения до версии 2023-го (понадобится визит к официальному дилеру).



Напомним, в конце прошлого года стало известно о расширении семейства электрокара: Porsche презентовала дальнобойную версию Taycan GTS и универсал Sport Turismo без кросс-обвеса.

