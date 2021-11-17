Расширение линейки Porsche Taycan: дальнобойная версия GTS и универсал без кросс-обвеса

Дебютировавший на автосалоне в Лос-Анджелесе двухмоторный Porsche Taycan GTS (598 л.с.) займёт в иерархии модели место между Taycan 4S (530-571 л.с.) и Taycan Turbo (680 л.с.). Универсал Sport Turismo будет доступен и с другими силовыми установками.

По итогам первых трёх кварталов этого года электрический Porsche Taycan превзошёл по продажам культовое бензиновое семейство 911: во всём мире, по данным самой компании, реализовано 28 640 и 27 972 экземпляров соответственно. Появление новых модификаций должно закрепить успех Taycan в ожидании новых электрических бестселлеров Porsche, а именно кроссовера Macan следующего поколения.

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Аббревиатура GTS у Porsche традиционно расшифровывается как Gran Turismo Sport, подчёркивая туристическое назначение модели, и в данном случае это не пустой звук: версия GTS с батареей ёмкостью 93,4 кВт·ч получилась самой дальнобойной в семействе — запас хода на одной зарядке у версии с кузовом седан достиг 504 км по циклу WLTP. Универсал Taycan GTS Sport Turismo из-за чуть менее эффективной аэродинамики может проехать на одной зарядке 490 км. Прежде самой дальнобойной версией считался седан Taycan Plus с батареей ёмкостью 93,4 кВт·ч и единственным электромотором на задней оси (476 л.с.): он может проехать на одной зарядке 484 км.



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Taycan GTS снабжён двухмоторной силовой установкой и соответственно полным приводом: совокупная пиковая мощность моторов составляет 598 л.с., постоянная — 517 л.с. До 100 км/ч версия GTS разгоняется за 3,7 с, максимальная скорость — 250 км/ч.



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Каким же образом более мощная полноприводная машина оказалась более эффективной по части запаса хода, чем менее мощная заднеприводная? Porsche говорит, что это произошло за счёт оптимизации алгоритмов управления силовой установкой с учётом практического опыта, накопленного с момента дебюта электрической модели в 2019 году. Обновлённую программу управления вскоре получат и другие версии, то есть у них вырастет запас хода. Но пока что версия GTS — самая «долгоиграющая».



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Визуальные особенности Taycan GTS — это чёрный глянцевый наружный декор вместо хромированного, уникальный дизайн колёсных дисков (20- либо 21-дюймовых) и обивка салона черной микрофиброй Race-Tex. В базовое оснащение версии GTS входят адаптивная пневмоподвеска с особыми, отличными от других версий настройками и более насыщенный синтетический звук работы силовой установки. В виде опций предлагаются полноуправляемое шасси, карбон-керамические тормоза и панорамная стеклянная крыша с системой управления прозрачностью Sunshine Control: крыша разделена на восемь секций, покрытых плёнкой с жидкими кристаллами, и затенять каждую секцию можно по отдельности, создавая световые градиенты.



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Универсал Sport Turismo будет предлагаться не только в версии GTS, но и с другими силовыми установками. По части практически он ни в чём не уступает дебютировавшему в марте кросс-универсалу Taycan Cross Turismo, но лишён защитного пластикового обвеса и имеет стандартный дорожный просвет (у Cross Turismo он увеличен на символические 20-30 мм). Запас свободного пространства над головами седоков второго ряда универсала на 47 мм больше, чем в седане. Объём основного заднего багажника — 407 л, со сложенными задними сиденьями — 1212 л. Объём переднего багажника — 84 л. Допустимая нагрузка на крышу с опциональными рейлингами — 75 кг.



Минимальная цена на седан Porsche Taycan GTS в России составит 9 770 000 рублей, на универсал Taycan GTS Sport Turismo — 9 840 000 рублей, у дилеров живые машины появятся весной следующего года. С января по сентябрь этого года Taycan разошёлся в нашей стране тиражом 446 шт., тогда как бензиновая модель Panamera продана в количестве 318 шт., легендарная модель 911 — 356 шт.

