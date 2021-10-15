Триумф электричества: Porsche Taycan обогнал по продажам культовую модель 911

Porsche Taycan дебютировал в сентябре 2019 года и в 2020-м разошёлся по миру тиражом 20 015 шт.(здесь и далее приведены данные самой компании). В марте этого года линейку Taycan пополнил универсал Cross Turismo и в расширенном составе семейству электромобилей Porsche удалось обойти по продажам спорткары 911: по результатам первых трёх кварталов 2021 года, которые Porsche опубликовала сегодня, реализовано 28 640 и 27 972 шт. соответственно, и это при том что спрос на Porsche 911 вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для электромобилей это яркая и знаковая победа, хотя понятно, что напрямую сравнивать Taycan и 911 невозможно — у них разная целевая аудитория. А вот с Panamera сравнение вполне уместно: бензиновый аналог показал результат в 20 275 проданных единиц с ростом на 1%.



В том, что Taycan оказался успешнее Панамеры, нет ничего удивительного, ведь он при прочих равных обходится дешевле как при покупке, так и при эксплуатации, при этом он более модный и в топ-версиях оглушительно быстрый. Даже в России, где зарядная инфраструктура почти не развита, Taycan продаётся сейчас лучше, чем Panamera, но обитают «электрички» в основном в крупных городах, где их есть, к чему подключать.

Летом этого года Porsche вынуждена была отозвать все выпущенные на тот момент Тайканы (около 43 000 шт.) из-за программного сбоя в управлении силовой установкой, но эта неприятная процедура, как видим, не пошатнула спрос на электромобиль. Впрочем, до бензиновых кроссоверов Porsche ему пока далеко: Cayenne с января по сентябрь разошёлся по миру тиражом 62 451 шт., Macan — 61 944 шт., семейство среднемоторных спорткаров Porsche 718 — 15 916 шт.



Кстати, в следующем поколении Porsche 718, скорее всего, станет электрическим. Не исключена и электрификация модели 911, но версии с ДВС у неё останутся до последнего — Porsche вообще надеется на их «вечную жизнь» благодаря климатически нейтральному топливу.



Крупнейшим потребителем автомобилей Porsche по итогам трёх кварталов стал Китай — продано 69 789 шт. (и это несмотря на то, что локального производства нет и цены на Porsche в Китае бешеные), на втором месте США — 51 615 шт., продажи в России составили 4611 единиц.

Всего за девять месяцев компания Porsche продала в мире 217 198 машин, на 13% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

По итогам полного 2021 года Porsche, скорее всего, опять станет самой прибыльной компанией в структуре концерна Volkswagen и раздаст щедрые премии рабочим: в прошлом году каждый штатный сотрудник в Германии получил 7850 евро.

