Porsche тащит на себе весь концерн VW и продолжает раздавать деньги рабочим

Компания Porsche подвела итоги работы в 2020 году: в рамках Volkswagen Group — это самая прибыльная компания, сумевшая вопреки пандемии COVID-19 заработать 4,4 млрд евро. Часть прибыли традиционно пойдёт на премии сотрудникам — им выписали по 7850 евро.

В прошлом году Porsche продала в мире 272 162 автомобиля, на 3% меньше, чем в 2019-м, но благодаря сектору финансовых услуг сумела сохранить чистую прибыль до налогообложения на уровне 4,4 млрд евро, операционная прибыль при этом сократился с 4,2 до 4,0 млрд евро. У всей Volkswagen Group соответствующие показатели составили 11,7 млрд евро (-36%) и 10,6 млрд евро (-45%).

Среди структурных подразделений концерна Porsche заработала в 2020 году больше всех, Для сравнения скажем, что операционная прибыль Audi составила 2,7 млрд евро, Skoda заработала 756 млн евро, VW как марка легковых автомобилей заработала 454 млн евро, Bentley заработала 20 млн евро, Seat принёс 339 млн евро убытков, VW NFZ (коммерческие автомобили) принёс 454 млн евро убытков.

В общем, Porsche почти не ощутила на себе влияния пандемии, хотя и была вынуждена весной останавливать производство на карантин. Последствия ощутили её сотрудники, которым компания в прошлом году выписала по 9700 евро премии по итогам работы в 2019-м, но попросила не забирать эти деньги, а направить их на программу помощи Porsche в борьбе с коронавирусом.

Сегодня борьба с коронавирусом далека от завершения, но худо-бедно началась массовая вакцинация, жизнь постепенно налаживается и по 7850 евро премии в этом году перейдут непосредственно на счета сотрудников Porsche – это очень солидная прибавка к зарплате даже по меркам богатой Германии.



В отчёте компании подчёркивается, что несмотря на общую для автомобильной отрасли тенденцию по высвобождению трудовых ресурсов в процессе перехода на выпуск электромобилей, она никого увольнять не собирается. Всего в Porsche на данный момент трудятся 36 359 человек.

Но тема электрификации, разумеется, будет доминирующей для Porsche в ближайшие годы. К 2025 году половина продаваемых ей автомобилей должны иметь электрическую или plug-in гибридную силовую установку. К 2030 году 80% модельной линейки будут составлять электромобили.

В 2020 году на электрическом фланге Porsche выступал только седан Taycan, который разошёлся по миру тиражом 20 015 экземпляров. Между тем из производственной статистики Porsche следует, что в 2020 году с конвейера сошли 29 450 Тайканов, то есть почти треть не была распродана, а общий объём выпуска Porsche составил 263 236 автомобилей.



В начале марта Porsche представила электрический кросс-универсал Taycan Cross Turismo, а в будущем семейство Тайканов могут пополнить купе и кабриолет. Но это всё нишевые модели, а настоящий прорыв в продажах электромобилей Porsche должен совершить кроссовер Macan EV, дебют которого ожидается в следующем году.

Любопытно, что бензиновый Macan в прошлом году уступил звание самого популярного Porsche более крупному кроссоверу Cayenne — продано 78 124 и 92 860 шт. соответственно, но полностью электрического Cayenne в ближайшие годы не будет.

