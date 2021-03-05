Многоликий Porsche Taycan: вслед за универсалом могут появиться купе и кабриолет

Компания Porsche хочет, чтобы к 2025 году половина продаваемых ей автомобилей имели электрическую или plug-in гибридную силовую установку. К 2030 году 80% модельной линейки будут составлять электромобили. Полагаем, дольше всего ДВС продержится на культовой модели 911, а все прочие будут безжалостно переведены на электротягу.

В следующем году ожидается премьера электрического кроссовера Macan EV на платформе PPE от Тайкана, при этом бензиновый Taycan будет какое-то время выпускаться параллельно, так как пока это самая продаваемая модель Porsche на глобальном рынке, находящая около 100 тысяч покупателей ежегодно. Всего в прошлом году Porsche продала в мире 272 162 автомобилей, из них 20 015 составили электрические седаны Taycan, то есть менее 7,5% от общего объёма.

Porsche Taycan Cross Turismo

После премьеры Macan EV, по словам Штефана Векбаха, семейство Taycan может быть расширено, поскольку платформа PPE очень гибкая и позволяет делать на ней самые разные кузова. Но самый первый кандидат на появление в семействе — это обычный универсал Taycan без увеличенного дорожного просвета, ездового режима Gravel и оффроудной мишуры. Такая версия поможет Taycan нарастить продажи в Европе, где традиционные универсалы по-прежнему пользуются хорошим спросом.



Что до седана, то у него наверняка появится базовая двухмоторная полноприводная версия Taycan 4 пиковой мощностью 350 кВт (476 л.с.). Именно такая конфигурация силовой установки стала базовой для кросс-универсала Taycan Cross Turismo, а самый простой седан с полным приводом доступен пока только в версии 4S, у которой пиковая мощность составляет 390 кВт (530 л.с.). Более мощные полноприводные версии Turbo (680 л.с.) и Turbo S (761 л.с.) уже сейчас предлагаются в двух кузовах.

В январе дебютировала глобальная базовая версия седана Porsche Taycan с задним приводом и пиковой мощностью в 300 кВт (408 л.с.).

Дальше — больше: Porsche всерьёз рассматривает выпуск кабриолета Taycan. Электрическая силовая установка позволит наслаждаться поездками на открытом воздухе без лишнего шума и вредных выбросов. Электромобили, к слову, вообще могут поспособствовать возвращению кабриолетов в массы: например, Volkswagen думает об открытой версии народной «электрички» ID.3.



Ну а там, где кабриолет, там и купе либо шутинг-брейк (трёхдверный универсал). Помнится, Porsche рассматривала возможность выпуска купе на базе бензиновой Panamera, но развития эта идея не получила. В случае с Taycan шансов больше, так как Porsche необходимо наращивать ассортимент электромобилей, чтобы выполнить плановые показатели по «озеленению» модельной линейки. Судя по репликам Векбаха, ждать электрического Cayenne в ближайшее время не стоит, а он популярен почти так же, как Macan, то есть составляет примерно треть продаж марки.

В общем, ясно, что электрическая линейка Porsche в обозримой перспективе будет зиждется на платформе PPE, и компания попытается выжать из неё всё, что только можно.

