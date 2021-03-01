«Зелёный» кабриолет: Volkswagen думает о выпуске ID.3 с открытым верхом

Компания Volkswagen представила серийного первенца «зелёной» линейки ID – «пятидверку» ID.3 – в сентябре 2019 года. Примерно тогда же была рассекречена цена приветственной серии. Но в итоге выход модели на рынок бренду пришлось задержать: у модели выявили проблемы с программным обеспечением. В итоге продажи «электрохэтча» в Европе стартовали только в сентябре 2020-го.

Эскиз кабриолета VW ID.3

Кстати, в целом у модели неплохие результаты: за последнюю треть 2020 года дилеры VW реализовали на старосветском рынке 54 495 экземпляров электрической «пятидверки». Этот результат позволил ID.3 оказаться на третьей строчке в списке самых популярных «зелёных» моделей в Европе по итогам 2020 года. Он пропустил вперёд только Renault Zoe и Tesla Model 3. А замыкают первую пятёрку Hyundai Kona EV и Volkswagen e-Golf.



Судя по всему, успех модели вдохновил немцев на разработку новых версий модели. Так, компания начала «прощупывать почву» касательно выпуска кабриолета ID.3. В Volkswagen разместили эскиз такого автомобиля с открытым верхом как на официальном сайте, так и на своих страницах в соцсетях. Сейчас руководители оценивают, насколько высокой окажется поддержка клиентов, ждут ли они выхода подобного варианта этой модели.



На фото: VW ID.3

По словам генерального директора марки VW Ральфа Брандштеттера, версия модели с открытой крышей является «очень заманчивой идеей». Компания рассматривает вариант, при котором такая модель отправится в производство. Ожидается, что новинка, по аналогии с «кабриолет-версией» кроссовера T-Roc, лишится своих задних дверей (это позволит усилить жёсткость конструкции), а также ей подкорректируют дизайн задней части, чтобы версия отличалась от существующего варианта с жёстким верхом.



В основу новинки, вероятно, ляжет та же модельная платформа MEB, на которой базируется актуальный ID.3 и другие модели «зелёного» семейства немецкого бренда. Скорее всего, от «донора» ему достанется и «начинка». Напомним, пятидверный хэтчбек оснащается одним электромотором, установленным на задней оси. Его мощность равна 204 л.с., а максимальный крутящий момент – 310 Нм. Автомобилю предлагается три варианта ёмкости батареи – 45, 58 и 77 кВт*ч, запас хода составляет 330, 420 и 550 км соответственно (расчёт вели по циклу WLTP).



Ранее сообщалось о том, что у Volkswagen ID.3 сможет появиться «заряженная» версия. По предварительным данным мощность её силовой установки составит 300 л.с., а батарея будет только самая ёмкая (на 77 кВт*ч). Вероятно, такой заднеприводный «хэтч» снабдят спортивными настройками подвески и рулевого управления, а также у него будет более агрессивное оформление экстерьера.

Отметим, продажи VW ID.3 в Европе в текущем году, скорее всего, вырастут. Дело в том, что бренд отправил в отставку e-Golf, производство которого до конца прошлого года было налажено на заводе в Дрездене (Германия): последний экземпляр модели сошёл с конвейера во второй половине декабря 2020-го. Теперь часть аудитории «зелёного» Гольфа «сместит фокус» на новый электрокар.

