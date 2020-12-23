Volkswagen попрощался с e-Golf: «электрохэтч» уступил место на конвейере ID.3

Немецкая компания Volkswagen представила чисто электрическую версию «седьмого» Гольфа осенью 2013 года. Сначала e-Golf встал на конвейер завода VW, который располагается в Вольфсбурге: производство на этой площадке было завершено летом текущего года. В 2017-ом выпуск также наладили на площадке в другом городе Германии – Дрездене. Теперь и здесь с ленты сошёл последний экземпляр «зелёной» модели.

На фото: Volkswagen e-Golf 1 / 3 На фото: Volkswagen e-Golf 2 / 3 На фото: Volkswagen e-Golf 3 / 3

На заводе в Дрездене был произведён 50 401 экземпляр Volkswagen e-Golf, а совместными усилиями предприятия выпустили свыше 145,5 тыс. «зелёных» Гольфов. По данным сайта Carsalesbase, за 2019 год дилеры бренда продали 28 710 единиц в Европе (этот результат на 36% превышает показатель 2018 года). Кстати, по итогам прошлого года e-Golf занимал четвёртую строчку в списке самых продаваемых электрокаров на старосветском рынке (после Tesla Model 3, Renault Zoe и Nissan Leaf).



Напомним, изначально электрокар оснащался электромотором мощностью 115 л.с., его максимальный крутящий момент составляет 270 Нм. Он питался от батареи ёмкостью 24,2 кВт*ч., а запас хода хэтчбека составлял 190 км (расчёт вели по устаревшему циклу NEDC). VW обновил e-Golf в ноябре 2016-го: отдача электродвигателя выросла до 135 л.с. (крутящий момент – до 290 Нм), а ёмкость батареи – до 35,8 кВт*ч. Запас хода у такого «хэтча» увеличился до 300 км (по тому же циклу). На разгон с места до «сотни» этому автомобилю нужно 9,6 секунды, а его максимальная скорость равна 150 км/ч.



«Восьмой» Гольф был официально представлен в конце октября 2019 года, однако версии, которая работает чисто на электротяге (с приставкой в виде буквы «e»), модели не досталось. По задумке, её место должен занять электрохэтч ID.3 – первенец «зелёного» семейства ID. Он был представлен ещё в сентябре 2019 года, однако его выход на рынок задержался из-за проблем с софтом.

Но всё-таки минувшей осенью продажи новинки наконец начались. И, надо сказать, старт оказался довольно бодрым: в Европе дилеры суммарно за сентябрь и октябрь (данных за ноябрь пока нет) реализовали 19 093 Volkswagen ID.3.



На фото: Volkswagen ID.3 1 / 3 На фото: Volkswagen ID.3 2 / 3 На фото: Volkswagen ID.3 3 / 3

Кстати, именно «ай-ди-третий» встанет на конвейер так называемой «Стеклянной мануфактуры» (завода в Дрездене, который только что покинул e-Golf). Производство ID.3 на этой площадке стартует в конце января следующего года. Отметим, машины, продаваемые в Европе сейчас, выпускаются на другом заводе концерна VW, в Цвиккау.

В основе ID.3 лежит модульная платформа MEB, предназначенная как для моделей «зелёного» семейства, так и для электрокаров других брендов. Пятидверный хэтчбек оснащается одним электромотором, установленным на задней оси. Его мощность равна 204 л.с., а максимальный крутящий момент – 310 Нм. Автомобилю предлагается три варианта ёмкости батареи – 45, 58 и 77 кВт*ч, запас хода составляет 330, 420 и 550 км соответственно (расчёт вели по циклу WLTP).

