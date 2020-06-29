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  • 300 «лошадей» и задний привод: Volkswagen готовит хот-хэтч на базе ID.3

300 «лошадей» и задний привод: Volkswagen готовит хот-хэтч на базе ID.3

29.06.2020 338 0 1

Электрический хэтчбек ID.3 должен стать первым по-настоящему массовым электромобилем марки Volkswagen и в перспективе заменить Golf, а его наиболее динамичная модификация с литерой R ожидается в 2024 году.

 

ID.3 оказался трудным ребёнком и изрядно попортил нервы боссам Volkswagen: из-за проблем с программным обеспечением выход модели на рынок пришлось перенести с середины лета на осень и в пять раз снизить плановый объём производства на этот год (со 100 тысяч до примерно 20 тысяч). Тем не менее в компании рассчитывают, что ID.3 окажется успешной, востребованной моделью и поможет Фольксвагену уменьшить штраф за избыточные выбросы СО2 в Европе, а потребительскую привлекательность модели должны повысить разнообразные новые модификации, которые будут появляться вслед за дебютным исполнением 1st.

Сейчас ID.3 доступен с единственной силовой установкой: электромотор на 150 кВт (204 л.с.) и батарея на 58 кВт·ч (440 км по WLTP на одной зарядке). Цены начинаются с отметки 39 995 евро. Позже появятся бюджетная модификация с батареей на 45 кВт·ч (330 км по WLTP) и наиболее долгоиграющая с батареей на 77 кВт·ч (550 км по WLTP), но электромотор у них будет тот же, то есть 150-киловаттный.

Больше мощности, как сообщил британский журнал Autocar со ссылкой на главу отдела разработок Volkswagen Франка Вельша, будет у версии R, которая по традиции присваивается самым динамичным автомобилями немецкой марки. Промежуточной версии GTI у Volkswagen ID.3 не будет — это аббревиатура слишком явно ассоциируется с бензиновыми хот-хэтчами, равно как и версии GTX — эти буквы зарезервированы исключительно за полноприводными «электричками».

Платформа MEB, на которой построен ID.3, позволяет оснастить хэтчбек полным приводом, но принято волевое решение остановиться на заднем, так что VW ID.3 R окажется весьма азартным в управлении и с хорошим дрифт-потенциалом. Мощность единственного электромотора будет увеличена как минимум до 300 л.с., а батарея, скорее всего, будет только топовая, то есть на 77 кВт·ч. Разумеется, стоит ждать более спортивные настройки подвески и рулевого управления плюс более агрессивное оформление кузова, который пока что напоминает мыльницу из Икеи.

Увы, ждать VW ID.3 R придётся долго, как минимум до 2024 года, да и то при условии, что рядовые версии ID.3 будут пользоваться спросом и позволят компании Volkswagen заработать денежки на имиджевые модификации. Проще говоря, если экономика сойдётся, то ID.3 R будет, а если нет, то Фольксвагену, возможно, придётся вообще признать ID.3 неудачной моделью и в спешном порядке готовить ей замену.

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