90 секунд до обочины: Porsche отзывает все выпущенные до лета этого года Taycan

43 000 электромобилей Taycan (в том числе кросс-универсалы Taycan Cross Turismo) предстоит отозвать по всему миру компании Porsche в связи обнаруженной ошибкой управления силовой установкой, которая может привести к внезапному падению мощности и остановке машины.

Отзывная кампания была объявлена после серии жалоб потребителей, зафиксированных Национальным управлением безопасностью дорожного движения США (NHTSA). Организации известно о девяти случаях внезапной потери мощности на Taycan, в шести из которых владельцам не удалось оживить машину на дороге самостоятельно путём перезапуска.

Представитель компании Porsche в интервью немецкому журналу auto motor und sport сообщил, что потеря мощности возникает из-за спорадической ошибки в канале передачи данных между блоком управления силовой установкой и инвертором электродвигателя (одним у моноприводных версий и двумя у полноприводных). Падение мощности происходит в результате срабатывания аварийного алгоритма, который не допускает неправильное управление электродвигателем из-за этой ошибки.

Резкое падение мощности на дороге может создать аварийную ситуацию. Porsche говорит, что у водителя в случае возникновения такого сбоя есть около 90 секунд, чтобы отрулить к обочине для безопасной остановки — в противном случае придётся стоять прямо на полосе. Есть шанс, что силовая установка оживёт после перезапуска кнопкой слева от рулевой колонки. Если не оживёт, вызывайте эвакуатор.



Несмотря на то, что сбой чисто программный, устранить его обновлением ПО по воздуху не удастся — придётся ехать на сервис. Дело в том, что после обновления требуется заново откалибровать инверторы, это возможно сделать только с помощью профессионального оборудования, ремонтные работы займут около часа.

Porsche утверждает, что ошибка встречается у 0,3% машин из группы риска в 43 000 единиц, при этом под отзыв попали несколько родственных Audi e-tron GT, но почти на всех из них ошибка была устранена ещё до передачи клиентам.



Из документов NHTSA следует, что весной этого года Porsche Taycan уже дважды попадал под отзыв из-за дефектов подвески — недостаточно прочных рычагов и ненадёжного крепления.

В будущем в семействе электромобилей Taycan могут появиться купе и кабриолет.

