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  • Porsche Cayenne Turbo GT: 640 л.с., 3,3 с до «сотни» и статус короля Нюрбургринга

Porsche Cayenne Turbo GT: 640 л.с., 3,3 с до «сотни» и статус короля Нюрбургринга

30.06.2021 314 0 0

Новый самый быстрый Cayenne в середине июня установил рекорд Нюрбургринга в классе SUV (время круга — 7 мин 38,925 с), а теперь компания Porsche полностью его рассекретила. Cayenne Turbo GT будет предлагаться только в купеобразном кузове, продажи начнутся в сентябре текущего года.

 

Самой мощной в гамме Cayenne является plug-in гибридная версия Turbo S E-Hybrid — 680 л.с., но из-за тяжёлых электрических компонентов такой кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с, а Cayenne Turbo GT делает это за 3,3 с. Вдобавок у версии Turbo GT самая высокая в гамме максимальная скорость — 300 км/ч (у Turbo S E-Hybrid — 295 км/ч).

В Cayenne Turbo GT установлена самая мощная для Porsche версия 4,0-литровой бензиновой «битурбовосьмёрки» — 640 л.с. и 850 Нм, тогда как на Lamborghini Urus этот же мотор выдаёт 650 л.с. Но Urus всё-таки медленнее в разгоне до 100 км/ч — 3,6 с. Porsche сообщает, что в её версии мотора установлены оригинальные коленвал, шатуны, поршни, привод ГРМ, гасители крутильных колебаний, турбокомпрессоры, инетркулер и система непосредственного впрыска топлива. Вдобавок модифицирована система выпуска, которая изготовлена из титана, оканчивается двумя центральными выхлопными патрубками овальной формы и не имеет промежуточного глушителя.

8-ступенчатый «автомат» Tiptronic S заново откалиброван и теперь переключает передачи быстрее, в раздаточную коробку внедрён дополнительный водяной охладитель.

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Немало изменений и в ходовой части: жёсткость пневмоподвески с активными стабилизаторами увеличена на 15%, дорожный просвет уменьшен на 17 мм, изменены характеристики рулевых механизмов (у Cayenne Turbo GT полноуправляемое шасси), установлены более широкие передние шины Pirelli P Zero Corsa на 22-дюймовых дисках. Ради обеспечения большей площади пятна контакта отрицательный угол развала передних колёс увеличен на 0,45 градуса. Карбон-керамические тормоза входят в базовое оснащение.

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К внешним особенностям Cayenne Turbo GT относятся передний бампер с увеличенными боковыми воздуховодами и оригинальной нижним фартуком, углепластиковая крыша, чёрные расширители колёсных арок, более развитый верхний спойлер на багажной двери с элементами из углепластика, на 25 мм более широкая накладка на активном центральном спойлере багажной двери (она позволила увеличить прижимную нагрузку на 40 кг), углепластиковый диффузор в заднем бампере.

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Интерьер Cayenne Turbo GT щедро отделан алькантарой, во втором ряду — два раздельных кресла, спереди по умолчанию установлены спортивные сиденья с восемью регулировками, а руль снабжён центральной меткой.

Рублёвая цена на Porsche Cayenne Turbo GT пока не объявлена, а в Германии он стоит от 198 078 евро — это самая дорогая версия в гамме (Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe стоит от 180 132 евро).

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