Honda показала пару концептов, намекнувших на электромобили будущего. Седан пойдёт в серию

Марка Honda, недавно отказавшаяся выпускать массовые электромобили в партнёрстве с концерном General Motors, продолжает разрабатывать собственные «зелёные» новинки. На этот раз компания привезла на выставку CES-2024 пару шоу-каров – Saloon и Space-Hub, – открывающих новую глобальную серию Honda 0 (zero). Известно, что серийная версия, созданная по мотивам концептуального седана, появится на североамериканском рынке в 2026 году.

На фото: концепт Honda Saloon

Honda Saloon представляет собой двухдверный электромобиль с однообъёмным обтекаемым кузовом необычной формы. В компании позиционируют его в качестве спорткара с фокусом на водителе и обещают «наивысшее удовольствие от вождения». Отмечается, что при создании концепта производитель использовал экологически чистые материалы для создания интерьера и экстерьера. Ещё в Honda утверждают, что, несмотря на клиновидную форму кузова, «зелёный» спорткар является «более просторным, чем люди могут себе представить».



У шоу-кара двери с конструкцией «крыло чайки», необычный «нос» с подсветкой и анимацией, «скромная» головная оптика, оформленная в стиле ретро, а также колёсные диски с необычным рисунком, обутые в низкопрофильную резину. Корму украсили подобным элементом в виде прямоугольника со скруглёнными углами и подсветкой красного цвета, исполняющей роль фонарей. В основу Honda Saloon легла некая новая платформа, предназначенная для электромобилей японского производителя.



На фото: Honda Saloon 1 / 3 На фото: Honda Saloon 2 / 3 На фото: Honda Saloon 3 / 3

В компании рассказали, что этот концептуальный седан ляжет в основу первой серийной модели серии Honda 0. По плану, товарная новинка появится в продаже в 2026 году. Первым регионом для неё станет Северная Америка, за ней последует домашний рынок, другие страны Азии, а также Европы, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки.



На фото: салон концепта Honda Saloon

Есть ли серийные перспективы у второго концепта, который Хонда привезла на выставку CES, пока не ясно. Речь идёт о минивэне Space-Hub, который оформлен в том же стиле, что и Saloon, и тоже имеет однообъёмный кузов. Передняя часть получила аналогичный элемент с подсветкой и анимацией, но его головная оптика находится на боковых сторонах прямоугольника, а не выше.



На фото: концепт Honda Space-Hub 1 / 3 На фото: концепт Honda Space-Hub 2 / 3 На фото: концепт Honda Space-Hub 3 / 3

Ещё у этого концепта чёрные передние и центральные стойки, стеклянная крыша, а задняя часть электрокара глухая, стекла нет. По периметру кормы проходят светящиеся красным полосы, исполняющие роль фонарей. Ближе к центру заглушки сзади можно увидеть подсвеченное название бренда. Салон шоу-кара напоминает гостиную, а значит подходит в качестве места для отдыха, мобильного офиса или переговорной.



На фото: салон концепта Honda Space-Hub 1 / 3 На фото: салон концепта Honda Space-Hub 2 / 3 На фото: салон концепта Honda Space-Hub 3 / 3

Оба концепта Honda получили обновлённый логотип бренда, который получат все новые электромобили японской марки. Он по-прежнему выполнен в форме литеры «H», но выглядит иначе, кроме того, буква лишилась рамки; в компании отметили, что он символизирует «две протянутые руки». О технике шоу-каров информации пока практически нет. Известно, что максимальный запас хода на одной зарядке будет превышать 480 км.

