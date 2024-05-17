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Honda намерена выпустить семь новых электромобилей к 2030 году

17.05.2024 23 0 0

В японской компании решили рассказать подробности об актуальной электромобильной стратегии, которая получила название Honda 0.

Марка Honda ранее отказалась от выпуска массовых электромобилей в партнёрстве с концерном General Motors. Однако она продолжила разрабатывать собственные «зелёные» глобальные новинки в рамках стратегии Honda 0 (zero). Первыми шагами в новом направлении стали концепты Saloon и Space-Hub, которые были представлены в начале текущего года в рамках выставки CES-2024. Теперь в компании решили подробнее рассказать о дальнейших планах касательно новых «электричек».

План по выпуску электромобилей суббренда Honda 0

Производитель объявил, что уже к 2030 году собирается представить семь новых электромобилей: все они будут выпушены под новым глобальным суббрендом 0 Series. При этом известно, что первые три модели должны появиться в продаже уже в 2026 году. В это трио войдут седан, созданный по мотивам шоу-кара Saloon, а также паркетник начального уровня и среднеразмерный кроссовер.

На фото: концепты Honda Saloon и Space-Hub

Как сообщалось ранее, серийный флагманский седан появится на североамериканском рынке в 2026 году. Известно, что эта модель станет первенцем нового суббренда. Первым рынком для неё станет Северная Америка, после модель доберётся до Японии и Азии, а затем до Европы. Судя по слайду с презентации, следом в линейку войдёт среднеразмерный кроссовер, а затем появится и небольшой «стартовый» паркетник.

На фото: концепт Honda Saloon
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На фото: концепт Honda Saloon
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На фото: концепт Honda Saloon
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Далее, в 2027 году, в «зелёную» линейку Honda войдёт самая крупная модель семейства – большой SUV, у которого будет трёхрядный салон, рассчитанный на семь посадочных мест. Предполагается, что этот электромобиль сможет побороться за покупателей с Kia EV9. В 2028-м японская марка намерена представить компактный кроссовер, годом позже появится субкомпактный паркетник, а в 2030 году «розеточное» семейство пополнится за счёт небольшого седана.

На фото: салон концепта Honda Saloon

Известно, что в линейку Honda 0 ещё войдёт спорткар, не исключено, что ему дадут имя NSX (ранее в компании сообщали, что преемник модели получит полностью электрическую «начинку»). Судя по обнародованным планам производителя, «горячая» новинка не войдёт в первую семёрку, а значит, дебютирует не раньше 2030 года.

На фото: концепт Honda Space-Hub
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На фото: концепт Honda Space-Hub
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Сообщается, что электромобили суббренда получат новую версию логотипа японской марки: его получил концепт Saloon. Ещё модели получат в основу новую платформу с «ультратонкой» тяговой батареей, за счёт чего у автомобилей будет низкая высота кузова и короткие свесы. В компании намерены снизить средний вес новых электрокаров по сравнению с актуальными машинами примерно на 100 кг. Запас хода на одной зарядке у каждого из будущих электромобилей будет превышать 300 миль (483 км) при расчёте по используемому в США циклу EPA.

На фото: салон концепта Honda Space-Hub

Напомним, вторым концептом линейки Honda 0, представленным в январе этого года стал минивэн Space-Hub, который был оформлен в том же стиле, что и Saloon, хотя и имел свои особенности. Судя по плану производителя, этот шоу-кар до серии не доберётся.

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