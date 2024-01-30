Honda подтвердила, что занимается разработкой нового спорткара: грядёт возвращение NSX

Новинка окажется во главе глобальной линейки серии 0 (zero), которая дебютировала в начале текущего месяца. У возрождённого спорткара будет полностью электрическая «начинка».

Марка Acura, принадлежащая японской компании Honda, начала выпускать спортивный автомобиль NSX ещё в 1990 году, при этом первое поколение продержалось вплоть до 2005 года. Второй NSX появился в 2016-м, обновление он пережил в 2019-м. Сейчас модель уже покинула конвейер американского завода Honda: тираж финальной серии Type S был выпущен в ноябре 2022 года. Ранее сообщалось, что в компании думают о том, чтобы возродить NSX; правда, сразу было ясно, что это будет совсем другой спорткар.

На фото: отправленный в отставку спорткар Acura NSX Type S

Как сообщает Autocar со ссылкой на генерального директора Honda Тошихиро Мибе, компания сейчас занимается разработкой электрического спорткара, который будет полностью отличаться от предыдущих моделей марок Honda и Acura. Пока что он не подтвердил, что такой новинке дадут имя NSX, хотя ранее сообщалось, что третье поколение этой модели будет полностью «зелёным».



Пока что глава компании не рассказал о том, как будет выглядеть серийная версия нового электрического спорткара. Он лишь отметил, что эта модель окажется во главе глобальной линейки серии 0 (zero). Напомним, в начале текущего месяца, в рамках выставки Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе компания показала пару концептов, демонстрирующих дизайн новой «зелёной» линейки.



На фото: концепт Honda Saloon

Тогда производитель показал шоу-кары Honda Saloon и Space-Hub, причём сразу отметил, что седан пойдёт в серию. По плану, товарная модель, в основу которой ляжет Honda Saloon, появится на североамериканском рынке в 2026 году. Значит, спорткар доберётся до дилеров позже (более точных сроков пока нет).



Если все предположения, касающиеся будущего NSX, подтвердятся, новый полностью электрический спорткар получит внешность, оформленную в стиле моделей серии 0. Напомним, концепт Honda Saloon представляет собой двухдверный электромобиль с однообъёмным обтекаемым кузовом клиновидной формы. Переднюю часть украсили необычным «носом» с подсветкой и анимацией, а также головной оптикой, оформленной в стиле ретро.



Ещё шоу-кар получил двери с конструкцией «крылья чайки» и колёсные диски с необычным рисунком, обутые в низкопрофильные шины. Корму снабдили ещё одним элементом в виде прямоугольника со скруглёнными углами и подсветкой красного цвета, которая исполняет роль фонарей. Известно, что в основу Honda Saloon легла новая платформа, предназначенная для электромобилей, подробности об этой «тележке» появятся позже.



На фото: интерьер концепта Honda Saloon 1 / 2 На фото: интерьер концепта Honda Saloon 2 / 2

О «зелёной» технике будущего NSX информации пока нет. Предположительно модель получит более тонкую тяговую батарею по сравнению с нынешними аккумуляторами. Напомним, ранее предполагалось, что в основу следующего NSX ляжет концепт Acura Electric Vision, который компания показала в рамках Monterey Car Week минувшим летом.

