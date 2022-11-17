Acura NSX второго поколения снят с производства, ждём электрического наследника

Компания Honda вчера вечером сообщила о том, что мануфактура PMC (Performance Manufacturing Center) в американском городе Мэрисвилл, штат Огайо, выпустила последний экземпляр суперкара Acura NSX в модификации Type S. В своём сегменте эта модель, к сожалению, оказалась «серой мышкой» и большим успехом у автомобильных коллекционеров не пользовалась.

Honda/Acura NSX первого поколения, разработанный в конце 80-х и выпускавшийся в Японии с 1990 по 2005 год, стал настоящим классиком и получил прозвище «японский Ferrari» за эффектный дизайн и отточенный ездовые повадки, он был по-настоящему глобальной моделью и разошёлся тиражом 18 685 экземпляров.

Acura NSX первого и второго поколений

Жизненный пусть «второго» NSX оказался куда короче и скромнее: в период с мая 2016 года по ноябрь 2022 года выпущено более 2800 шт. (точную цифру производитель пока не назвал, неофициальные источники сообщают, что произведено 2908 шт.). NSX второго поколения разрабатывался уже целенаправленно под премиальную марку Acura и сборку в США, хотя на экспорт (преимущественно в Европу и Японию) модель шла как Honda NSX.



Honda хорошенько вложилась в новый NSX и снабдила его технически изощрённой и весьма эффективной гибридной силовой установкой, но, к сожалению, не смогла «изобрести» для суперкара второго поколения по-настоящему классный дизайн и не пыталась его изменить в ходе рестайлинга.



Рестайлинга у второго NSX, по сути, и не было, а была довольно масштабная модернизация, в ходе которой было внесено много изменений в силовую установку, а кузов получил новые аэродинамические элементы. Обновлённая машина была представлена в августе прошлого года как Acura NSX Type S и сразу было объявлено, что тираж Type S составит всего 350 экземпляров. Финальный экземпляр с порядковым номером 350 окрашен в серый цвет Gotham Gray.



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Напомним, что силовая установка «второго» NSX состоит из 3,5-литрового бензинового «битурбомотора» V6, расположенного продольно перед задней осью, к нему пристыкованы электромотор и 9-ступенчатая автоматическая коробка передач типа DCT (с двумя сцеплениями), которая вращает задние колёса. Передние колёса приводятся в движение двумя отдельными электромоторами, питающимися через буферную батарею. Максимальная совокупная отдача силовой установки в версии Type S — 608 л.с. и 667 Нм, разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает менее 3 с, максимальная скорость — 307 км/ч. Снаряженная масса Acura NSX Type S в стандартной комплектации — 1796 кг, с опцией Lightweight Package с расширенным набором углепластиковых деталей — 1770 кг.



Что придёт на смену гибридном NSX, уже известно — это будет полностью электрический суперкар, один из двух, что Honda анонсировала в апреле этого года, но, к сожалению, пока без каких-либо подробностей и сроков запуска. Ну а мануфактура PMC пока займётся ручной сборкой спецверсий других моделей Acura, в частности седана TLX Type S PMC Edition, который отличается от стандартного TLX Type S только отделкой. Доверят ли мастерам PMC сборку нового электрического суперкара или его, как и первый NSX, будут делать в Японии, пока неизвестно.

