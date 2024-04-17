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  • Сияющие перспективы: Honda анонсировала новую линейку электромобилей Ye для Китая

Сияющие перспективы: Honda анонсировала новую линейку электромобилей Ye для Китая

17.04.2024 37 0 0

Компания Honda пытается стать значимым игроком в электромобильном сегменте китайского рынка и на следующей неделе представит на Пекинском автосалоне три новинки из нового семейства Ye, две из них появятся в продаже уже в этом году.

Ещё в 2021 году Honda анонсировала новое поколение «электричек» для Китая и две платформы для них — e:N Architecture F (передний привод) и e:N Architecture W (задний либо полный привод). К настоящему времени запущены в производство и вышли на рынок только две модели на платформе e:N Architecture F — компактные кроссоверы Honda e:NS1 и Honda e:NP1, они выпускаются на совместных предприятиях с Dongfeng и GAC соответственно. В техническом плане Honda e:NS1 и Honda e:NP1 идентичны, но имеют незначительные отличия в дизайне.

Honda e:NS2
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Honda e:NS2
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Сегодня можно констатировать, что Honda e:NS1 и Honda e:NP1 провалились на китайском рынке: в первом квартале этого года, по данным CAAM, они разошлись тиражом 1759 шт. (-27,2% по сравнению с продажами в январе-марте 2023 года) и 150 шт. (-78,6%) соответственно. Для сравнения скажем, что в целом Honda за первые три месяца этого года реализовала в Китае 234 915 машин (+7,3%) и заняла шестое место в рейтинге самых популярных марок. На прошлой неделе Honda анонсировала в Китае купеобразный кроссовер e:NS2 по мотивам одноимённого концепта годовалой давности. В техническом плане Honda e:NS2 ничем не отличается от e:NS1 и, скорее всего, тоже не заинтересует китайского потребителя.

Намного больше надежд Honda связывает с новой линейкой электромобилей Ye на платформе e:N Architecture W. Ye — это латинизированный вариант написания китайского иероглифа 烨, на русский его можно перевести как «ослепительный» или «ярко сияющий». Линейка Ye будет состоять из шести моделей, дебютными станут кроссоверы Ye S7 и Ye P7, первый, как несложно догадаться, будет производить Dongfeng Honda, второй — GAC Honda.

Honda Ye P7
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Honda Ye P7
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Honda Ye P7
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Кроссоверы Ye S7 и Ye P7 должны выйти на китайский рынок до конца текущего года, они будут предлагаться в одномоторной заднеприводной и двухмоторной полноприводной версиях. Разницу в дизайне этих двух моделей читатель может оценить по фотографиям, интерьеры у них одинаковые. Камеры вместо зеркал, вероятно, станут привилегией богатых комплектацией. Технические характеристики пока не опубликованы.

Honda Ye S7
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Honda Ye S7
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Honda Ye S7
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Красный лифтбек Honda Ye GT покажут на Пекинском автосалоне в статусе концепта, в серийную модель он превратится к концу 2025 года. Подробностей об этой модели тоже на данный момент нет, так что пока любуемся дизайном.

Honda Ye GT
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Honda Ye GT
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Honda Ye GT
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Honda Ye GT
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Honda Ye GT
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Honda Ye GT
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Добавим, что минувшей осенью Honda запустила с Dongfeng в Китае отдельный электромобильный бренд Lingxi. Для глобального рынка Honda готовит совсем другие батарейные новинки, анонсированные в начале этого года на выставке CES в Лас-Вегасе, там же был показан обновлённый прототип дебютной электрической модели бренда Afeela — это совместный проект Sony и Honda. Кроме того, в марте Honda и Nissan объявили о намерении заключить стратегический альянс, в рамках которого появятся в том числе совместно разработанные электромобили.

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