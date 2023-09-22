Honda и Dongfeng готовят новый суббренд: рассекречен предвестник первой модели

Марка, под которой планируется выпускать полностью электрические новинки, получила имя Lingxi, а первый концепт, открывающий семейство, назвали коротко – «L».

Японская марка Honda в Китае активно продвигает «зелёное» направление: после 2027 года все модели, выпускаемые брендом в Поднебесной, будут либо гибридами, либо электромобилями. А на производство исключительно электрокаров японская компания планирует перейти в 2035-м. Минувшей весной Хонда показала прототипы будущих купеобразных кроссоверов e:NS2 и e:NP2, которые станут ближайшими родственниками уже вышедших на местный рынок паркетников Honda e:NS1 и e:NP1.

У Хонды есть несколько совместных предприятий с китайскими автопроизводителями, одно из них – с Dongfeng. Помимо уже имеющихся проектов (в частности, на мощностях СП налажено производство e:NS1, позже компанию ему составит кросс-купе e:NS2), теперь появился официальный анонс новой марки, под которой СП Dongfeng Honda планирует разрабатывать и выпускать исключительно электромобили.



На фото: концепт Lingxi L

Презентация нового электрического суббренда прошла в рамках специального мероприятия в Ухане, которое прошло под слоганом Stay Ahead (дословно в переводе с английского – «оставайся впереди»). Марка получила название Lingxi: по словам заместителя гендиректора Dongfeng Honda Пана Цзяньсиня, бренд будет стремиться к тому, чтобы «всегда быть на одной волне со своими пользователями».



В Dongfeng Honda пояснили, что при разработке логотипа дизайнеры вдохновлялись образом «летящей птицы». В качестве фирменного цвета Lingxi решено использовать так называемый qing (оттенок сине-зелёного), который, как отметили в СП, одновременно соотносится и с богатым традиционным китайским культурным наследием, и с современной модной эстетикой.



В ходе презентации суббренда был представлен также предвестник будущего первенца: концепт получил название Lingxi L. В Dongfeng Honda уже подтвердили, что этот шоу-кар ляжет в основу серийной модели новой марки. По словам Пана Цзяньсиня, дебют товарного Lingxi L намечен на 2024 год, более точный срок станет известен позднее. Концепт получил покатую чёрную крышу, L-образные ходовые огни, соединённые между собой светящейся полосой, линию, которая пересекает капот по центру и «впадает» в логотип, необычные треугольные основные блоки фар.



Боковины Lingxi L украсили выразительными выштамповками, светящимися кривыми полосами, большими колёсными дисками и камерами заднего вида вместо традиционных наружных зеркал. Задние фонари вторят исполнению головной оптики, их верхние части соединены друг с другом светящейся линией через всю ширину кормы.



Никакой информации о технике шоу-кара пока нет. Известно только, что при разработке моделей нового суббренда производитель будет опираться «на 20-летний опыт создания технологий Dongfeng Honda». Стоит отметить, что в следующем году совместное предприятие японской и китайской компаний официально запустит в Поднебесной свой четвёртый завод.

