Honda показала несколько новых кроссоверов, их выпуск стартует в следующем году

Японская компания готовится вывести на рынок десять новых электромобилей к 2027 году, не менее трёх из них появится уже в 2024-ом.

Китайское подразделение Хонды вступило в эпоху электрификации, об этом в компании напомнили в рамках презентации новинок на стенде в рамках Шанхайского автосалона. Так, после 2027 года все модели, выпускаемые Honda в Поднебесной, будут либо гибридами, либо электромобилями. К этому же сроку планируется запустить на рынок десяток новых полностью «зелёных» автомобилей. На производство исключительно электрокаров японская марка, по плану, перейдёт в 2035-м.

Стоит напомнить, что китайский рынок станет приоритетным для электромобилей серии e:N, в которую входят, в частности, Honda e:NS1 и Honda e:NP1 (созданы на базе HR-V). Продажи этих моделей стартовали в Поднебесной в прошлом году, а их выпуск налажен на мощностях совместных предприятий с Dongfeng и GAC соответственно. У этих автомобилей есть несколько отличий в дизайне, но в техническом плане они идентичны.



Прототип Honda e:NP2 1 / 2 Прототип Honda e:NP2 2 / 2

В конце прошлого месяца Honda опубликовала первые тизеры пары новых кроссоверов «зелёной» серии. На изображении были видны два очень похожих купеобразных силуэта, которые отличались друг от друга оформлением передней части и кормы. Теперь компания официально рассекретила прототипы будущих новинок e:NS2 и e:NP2.



Прототип Honda e:NS2 1 / 2 Прототип Honda e:NS2 2 / 2

Очевидно, это ближайшие «родственники» уже вышедших на китайский рынок Honda e:NS1 и e:NP1. Известно, что новые купеобразные кроссоверы e:NS2 и e:NP2, пока представленные в статусе прототипов, встанут на конвейеры тех же СП с Dongfeng и GAC в начале 2024 года. Показанные версии уже близки к серийному воплощению, хотя не исключено, что боковые камеры заменят традиционными наружными зеркалами.



Предсерийный концепт Honda e:N SUV (Prologue) 1 / 2 Предсерийный концепт Honda e:N SUV (Prologue) 2 / 2

Технические подробности Honda e:NS2 и e:NP2 пока не рассекречены. Есть вероятность, что они разделят «начинку» с кроссоверами e:NS1 и e:NP1. Напомним, им предлагается один электромотор, установленный на передней оси, при этом у базовых версий его отдача равна 182 л.с., а у вариантов подороже – 204 л.с. «Младшим» исполнениям предлагается батарея ёмкостью 53,6 кВт*ч (при расчёте по циклу CLTC запас хода без подзарядки равен 420 км), «старшим» – 68,8 кВт*ч (510 км).



На фото: Honda e:N SUV (Prologue) 1 / 3 На фото: Honda e:N SUV (Prologue) 2 / 3 На фото: Honda e:N SUV (Prologue) 3 / 3

Кроме того, в рамках Шанхайского автосалона Хонда показала кроссовер e:N SUV (Prologue) в статусе концепта. Этот паркетник с более брутальным дизайном и традиционным кузовом тоже практически готов к запуску в серию, несмотря на те же камеры вместо зеркал и отсутствие дверных ручек. Салон будущего кросса пока что спрятан за тонированными наглухо стеклами. В китайском представительстве Honda рассказали о том, что производство модели, по плану, стартует в течение следующего года.



Концепт Honda e:N GT

Также компания показала концепт, вероятно, спортивного седана или лифтбека под названием Honda e:N GT; пока никаких подробностей о нём нет. Известно, что все новинки «зелёной» серии оснастят современными системами безопасности и водительскими ассистентами, а также технологией Honda Connect, созданной на основе разработок искусственного интеллекта.



В соответствии с ранее обнародованной глобальной стратегией развития, Honda намерена к 2030 году вывести тридцать новых электрических моделей на мировой рынок. Компания решила инвестировать в «озеленение» линейки в общей сложности пять триллионов иен. Согласно плану, японский производитель полностью откажется от двигателей внутреннего сгорания в своих моделях к 2040-му.