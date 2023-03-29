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Honda готовит пару новых кроссоверов: первые тизеры

29.03.2023 49 0 0

Известно, что будущие модели входят в серию e:N, которая предназначена в первую очередь для китайского авторынка. Премьера электромобилей пройдёт в рамках Шанхайского автосалона в апреле.

Согласно ранее обнародованной стратегии развития, Honda Motor намерена к 2030 году вывести тридцать новых электрических моделей на мировой рынок. Известно, что компания решила инвестировать в «озеленение» линейки в общей сложности пять триллионов иен. По плану, Хонда полностью откажется от двигателей внутреннего сгорания в своих моделях к 2040 году.

Тизер новинок Honda

Одним из направлений «тотального озеленения» стала разработка семейства электромобилей, предназначенных в первую очередь для китайского рынка. Напомним, у Honda здесь есть три электрических кроссовера, правда, все они созданы на базе модели Vezel/HR-V прошлого поколения. Помимо этого, в прошлом году в Поднебесной стартовали продажи Honda e:NS1 и Honda e:NP1, их выпуск налажен на мощностях совместных предприятий с Dongfeng и GAC соответственно. У моделей есть несколько отличий в дизайне, однако в техническом плане они идентичны.

Тизер новинки Honda слева (высветленная версия)

В октябре 2021 года японский производитель показал три концепта новой серии: e:N Coupe, e:N SUV и e:N GT. В их основе лежит платформа e:N Architecture W, предназначенная для задне- и полноприводных электромобилей. Как Kolesa.ru сообщал ранее, у неё плоская и довольно крупная батарея, передняя подвеска на двойных поперечных рычагах и «многорычажка» сзади. Позже, в ноябре 2022 года в рамках выставки China International Import Expo был представлен ещё один шоу-кар Honda e:N2.

Тизер новинки Honda справа (высветленная версия)

Теперь же производитель анонсировал ещё пару кроссоверов серии e:N, которые будут представлены на ближайшем Шанхайском автосалоне: он откроет свои двери в середине следующего месяца. Пока что Хонда опубликовала лишь тизеры новинок: на изображении видны два очень похожих купеобразных силуэта, которые слегка отличаются друг от друга оформлением передней части и  кормы.

На фото: Honda e:NS1

Можно предположить, что в роли новинок выступают «старшие братья» кроссоверов-близнецов e:NS1 и e:NP1. В этом случае новые паркетники, скорее всего, тоже встанут на конвейеры СП Dongfeng Honda и GAC Honda. Пока что никаких официальных подробностей нет, вероятно, производитель поделится ими в ходе скорого дебюта новых SUV, предназначенных для китайского рынка.

На фото: Honda e:NP1

Информации о технике будущих кроссоверов пока, конечно, нет. В свою очередь Honda e:NS1 и e:NP1 оснащаются единственным электромотором, установленным на передней оси, у базовых версий его отдача составляет 182 л.с., у вариантов подороже – 204 л.с. В первом случае предусмотрена тяговая батарея ёмкостью 53,6 кВт*ч (запас хода на одной зарядке – 420 км, при расчёте по циклу CLTC), во втором – 68,8 кВт*ч (510 км). У этих паркетников максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 150 км/ч.

Напомним, Honda приняла решение уйти с российского рынка ещё в конце 2020 года. Несмотря на то, что официально японский бренд здесь не присутствует, до РФ всё-таки добрался кроссовер CR-V нового поколения. Как Kolesa.ru сообщал ранее, партию полноприводных SUV с 1,5-литровым турбомотором по схеме параллельного импорта привёз один из крупных местных дилеров.

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