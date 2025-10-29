Новинки ×
Honda 0 α: новый кроссовер начального уровня поступит в продажу в 2027 году

29.10.2025

Компания Honda представила на открывшейся сегодня в Токио выставке Japan Mobility Show 2025 несколько перспективных новинок, главная их которых — электрический кроссовер Honda 0 α (Alpha): он станет серийным в 2027 году, основными рынками для него будут Индия и Япония.

В начале 2024 года Honda анонсировала новое поколение электромобилей так называемой нулевой серии (0 Series), а год спустя были показаны прототипы двух первых моделей этого семейства — среднеразмерный кроссовер Honda 0 SUV и крупный однообъёмник Honda 0 Saloon, представляющий собой своеобразную смесь суперкара, минивэна и шутинг-брейка, — обе эти модели будут запущены в серийное производство на американском заводе Honda EV Hub в штате Огайо в 2026 году.

Изначально предполагалось, что семейство Honda 0 Series будет ориентированно главным образом на Северную Америку, Европу и Японию, а всего в этом семействе было заявлено семь моделей: помимо Honda 0 SUV и Honda 0 Saloon будут кроссовер начального уровня, большой трёхрядный кроссовер, компактный кроссовер, маленький кроссовер и компактный седан — все они должны быть запущены в производство до 2030 года включительно.

Honda 0 α
Honda 0 α
Представленный сегодня в Токио Honda 0 α — это кроссовер начального уровня, который, согласно первоначальному плану, должен был встать на конвейер в 2026 году, но теперь его рыночный дебют перенесён на 2027 год. Фраза «кроссовер начального уровня» не обязательно означает, что SUV должен быть непременно маленьким, но предполагает, что он будет относительно доступным — на это недвусмысленно намекает тот факт, что одним из двух главных рынков для Honda 0 α будет Индия.

Honda 0 α

В пресс-релизе сказано, что помимо Индии и родной Японии кроссовер Honda 0 α будет продаваться по всему миру, но, как уточняет журнал Car and Driver со ссылкой на представителя компании Honda, он точно не появится в США. В свою очередь журнал Autocar India утверждает, что Honda 0 α будет производиться в Индии (в пресс-релизе об этом ничего не сказано) и что он будет оснащаться недорогой литий-железо-фосфатной батареей, а колёсная база составит 2700-2800 мм, то есть это компактный, а не маленький кроссовер.

Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon и Honda 0 α

Официальной информации о технике Honda 0 α пока нет, интерьер тоже пока не раскрыт.Снаружи Honda 0 α очень похож на старшего брата, то есть среднеразмерный Honda 0 SUV, но у «альфы» более простой дизайн фар (без пикселей), а на боковинах нет багажных окошек. С кормы два кроссовера почти идентичны, только видно, что «альфа» поуже. Кроме того, Honda 0 α уже на стадии прототипа получил нормальные наружные зеркала. У Honda 0 SUV изначально вместо наружных зеркал были камеры, но более поздний ездовой прототип обзавёлся обычными зеркалами.

Honda Super-One
Honda Super-One
Honda Super-One
Honda Super-One
Honda Super-One
Также на выставке в Токио Honda показала прототип электрического хот-хэтча Super-One на базе дебютировавшего минувшем летом серийного городского хэтчбека Honda N-One e. Прототип отличается от серийного хэтчбека сильно расширенными колёсными арками, более агрессивным дизайном бамперов и спортивными колёсами. Технические характеристики Honda Super-One пока не раскрыты, известно только, что для пущего азарта его снабдят имитатором работы 7-ступенчатой коробки передач и набором «свистелок», то бишь генератором искусственных звуков работы силовой установки. Серийный Honda Super-One появится в 2026 году.

