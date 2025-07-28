Показан недорогой компакт Honda N-One e: с наследником Honda e не заморачивались

Компания Honda готовится вывести на рынок простенький электрохэтч. Модель оказалась не такой уж и новой: за основу взяли давно продающийся бензиновый кей-кар.

В рамках прошедшего в июле в британском Гудвуде Фестиваля скорости фирма Honda продемонстрировала обклеенный маскировочной пленкой электрический концептуальный хэтч под названием Super EV. Тот шоу-кар сразу же окрестили наследником стильной, но провалившейся на рынке модели Honda e. А вот серийное воплощение компакта показали уже в Японии: товарный вариант получил имя Honda N-One e: (да, марка настаивает на написании названия с двоеточием в конце). Так вот выяснилось, что хэтч не такой уж и новый: «электричка» сделана на базе бензинового кей-кара Honda N-One актуального поколения, который на родине марки дебютировал в 2020 году.

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Внешне от модели с ДВС электрохэтч отличился оформлением передней части и кормы. У Honda N-One e: оригинальные бамперы и собственные круглые фары (у «просто» N-One фары, скорее, овальной формы), также заменили капот, переделана багажная дверь. Вдобавок задний номерной знак у электрокара расположен ниже, чем у «традиционного» хэтчбека.

Honda N-One e:

Салон Honda N-One e: тоже оформлен иначе. Внутри установили другие руль, переднюю панель и приборку. В компании еще гордятся тем, что в интерьере (как и снаружи) использованы материалы из вторсырья. Сообщается, что на домашнем рынке Honda N-One e: предложат в двух комплектациях, но полностью их состав раскроют позже. При этом известно, что за мультимедийную систему придется доплачивать – это обычное дело для Японии.

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О технике информации пока нет. В Honda лишь заявили о том, что запас хода N-One e: превышает 270 км по циклу WLTC. Не исключено, что начинка такая же, как у фургончика Honda N-Van e:, который дебютировал в Японии годом ранее. Коммерческий электрический кей-кар тоже сделан на базе бензиновой модели. В зависимости от исполнения N-Van e: имеет электромотор мощностью 53 или 64 л.с. (расположен на передней оси), батарея у него одна – емкостью 29,6 кВт*ч.

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Прием предварительных заказов на электрохэтч Honda N-One e: на родине откроется уже 1 августа, полноценный запуск намечен на осень текущего года. Бензиновый хэтч там сегодня стоит от 1 734 700 йен, что эквивалентно примерно 935 000 рублей по актуальному курсу.

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Раз предвестника Honda N-One e: показали в Британии, то, очевидно, Хонда планирует продавать электрокар и на европейских рынках, тогда как модель с ДВС – это продукт только для Японии. При этом у «старосветской» версии могут оказаться иные характеристики.