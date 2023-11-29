Бесславный конец: хэтчбек Honda e снят с продаж на ключевом рынке из-за низкого спроса

Созданный с прицелом на европейский рынок стильный электрический хэтчбек Honda e ушёл с него спустя три года после начала продаж. Производство этой модели в Японии, вероятно, будет прекращено в ближайшие месяцы, преемника у Honda e не будет.

Минувшим летом мы уже рассказывали о том, что хэтчбек Honda e не смог добиться сколь-нибудь заметных успехов на рынке и что второго поколения у него не будет, а сегодня журнал Electrive со ссылкой на представителя европейской штаб-квартиры Honda сообщил, что продажи Honda e в Европе прекращены и возобновлены не будут. С европейских потребительский сайтов Honda (в частности с германского) электрический хэтчбек уже исчез.

Honda e

Honda e производится в Японии, но разрабатывался он с расчётом на основной сбыт в Европе, премьеру хэтчбек справил весной 2019 года на Женевском автосалоне, продажи начались в 2020-м. Honda рассчитывала продавать в Европе не менее десяти тысяч электрических хэтчбеков в год и предпосылки к тому были: Honda e был тепло встречен прессой и даже стал обладателем титула «Автомобиль года в Германии 2021» (прежде японские модели такой чести не удостаивались), но реальные продажи оказались намного скромнее. В дебютный год Honda e разошёлся в Европе тиражом чуть более четырёх тысяч штук, дальше — меньше, с января по август этого года, по данным JATO Dynamics, в Европе продано только 502 экземпляра Honda e (-69% по сравнению с АППГ).



Honda e

Ностальгический дизайн экстерьера и дорого выглядящий интерьер с пятиэкранной передней панелью были сильными сторонами Honda e, но цена оказалась слишком высокой (в Германии японский хэтчбек стоил от 39 900 евро), а технические характеристики слишком слабыми. Ёмкость батареи Honda e — всего 35,5 кВт·ч, её полного заряда хватает максимум на 222 км пробега по циклу WLTP, единственный электромотор (154 л.с., 315 Нм) расположен на задней оси и вращает задние колёса, до 100 км/ч хэтчбек разгоняется за 8,3 с, максимальная скорость — 145 км/ч.



Honda e

После ухода Honda e в европейской гамме японской марки остался только один электромобиль — запущенный в этом году компактный электрический кроссовер e:Ny1, он стоит в Германии от 47 590 евро и вряд ли окажется успешнее снятого с продаж хэтчбека, так как имеет ту же проблему — плохой баланс между ценой и техническими характеристиками.



Honda e:Ny1

Батарея ёмкостью 68,8 кВт·ч у Honda e:Ny1 не интегрирована в кузов, а висит под брюхом, дорожный просвет из-за этого — всего 135 мм, даже у Honda e больше — 145 мм. На одной зарядке кроссовер может проехать 412 км по циклу WLTP, максимальная мощность зарядки — скромные 78 кВт. Электромотор с максимальной отдачей в 204 л.с. и 310 Нм в Honda e:Ny1 расположен на передней оси, полноприводных двухмоторный версий нет. Короче говоря, опять получилось слишком дорого и с техникой вчерашнего дня, на рынке сегодня много куда более доступных и современных альтернатив, в том числе китайского происхождения.

