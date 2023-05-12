Honda презентовала три кроссовера для европейского рынка – CR-V, ZR-V и e:Ny1

Компания Honda презентовала несколько своих моделей, предназначенных для европейского рынка; их дебют состоялся в рамках специального мероприятия мероприятия в Оффенбахе (Германия). Одной из так называемых новинок стал кроссовер Honda CR-V шестого поколения: на самом деле его премьера прошла в США летом 2022 года, однако теперь модель добралась до Старого Света. При этом в Европу поставляют машины американской сборки, причём только с гибридной «начинкой», хотя в Штатах модель можно купить и с бензиновым мотором.

На фото: Honda CR-V 1 / 3 На фото: Honda CR-V 2 / 3 На фото: Honda CR-V 3 / 3

Европейские дилеры предложат Honda CR-V в вариантах e:HEV и e:PHEV. Они оснащаются силовой установкой от предшественника, в основе которой лежит 2,0-литровый четырёхцилиндровый бензиновый «атмосферник», работающий в тандеме со 184-сильным электромотором. При этом у подзаряжаемого гибрида имеется тяговая батарея, дальнобойность такого кроссовера при движении в чисто электрическом режиме равна 82 км. В компании не показали e:HEV, но отметили, что версии будут отличаться за счёт радиаторных решёток. Привод – передний или полный.



На фото: салон Honda CR-V

Также европейская линейка Honda пополнится за счёт кроссовера ZR-V: модель также была рассекречена ещё в прошлом году, в Штатах она представлена под именем HR-V. Эти машины поедут к старосветским дилерам из Японии. Экстерьер версий паркетника отличается за счёт опять же «гриля» и бамперов. Европейцам ZR-V предложат в исполнении e:HEV с гибридной установкой, базирующейся на том же 2,0-литровом моторе. У европейской версии такого кроссовера привод только передний.



На фото: Honda ZR-V 1 / 3 На фото: Honda ZR-V 2 / 3 На фото: Honda ZR-V 3 / 3

Ещё одной новинкой, за счёт которой будет расширена модельная линейка Honda в Европе, является полностью электрический кроссовер e:Ny1. Его можно назвать «зелёным» вариантом глобального SUV Honda HR-V (в Японии и Китае – Vezel). Вероятно, поставлять эти батарейные паркетники на старосветский рынок будут из Поднебесной, где сейчас налажен выпуск «зелёных» Honda e:NS1 и e:NP1 («близнецы» сходят с конвейеров разных местных СП).



На фото: салон Honda ZR-V

«Электрокросс» Honda e:Ny1 предложат в Европе с единственным 204-сильным электромотором, расположенным на передней оси. Он оснащается тяговой батареей ёмкостью 68,8 кВт*ч., а его запас хода на одной зарядке составляет 412 км (при расчёте по циклу WLTP). Полноприводных версий у этого паркетника нет (как и у китайских аналогов).



На фото: Honda e:Ny1 1 / 3 На фото: Honda e:Ny1 2 / 3 На фото: Honda e:Ny1 3 / 3

Представленное трио кроссоверов японской марки появится в продаже на европейском рынке ближе к концу текущего года. Цены новинок станут известны позднее.



На фото: салон Honda e:Ny1

Напомним, в прошлом месяце Honda показала несколько новых кроссоверов. Так, в роли очередных «близнецов» выступили купеобразные паркетники e:NS2 и e:NP2; их производство в начале 2024 года будет налажено в Китае на СП с Dongfeng и GAC. Ещё одной новинкой стал концептуальный кроссовер e:N SUV (Prologue). Гамму дебютантов дополнил шоу-кар Honda e:N GT, информации о котором пока нет.

