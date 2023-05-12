Гибридные авто ×
  • Honda презентовала три кроссовера для европейского рынка – CR-V, ZR-V и e:Ny1

Honda презентовала три кроссовера для европейского рынка – CR-V, ZR-V и e:Ny1

12.05.2023 410 0 0

Три SUV японской марки появятся в продаже у старосветских дилеров ближе к концу текущего года, цены станут известны позднее.

Компания Honda презентовала несколько своих моделей, предназначенных для европейского рынка; их дебют состоялся в рамках специального мероприятия мероприятия в Оффенбахе (Германия). Одной из так называемых новинок стал кроссовер Honda CR-V шестого поколения: на самом деле его премьера прошла в США летом 2022 года, однако теперь модель добралась до Старого Света. При этом в Европу поставляют машины американской сборки, причём только с гибридной «начинкой», хотя в Штатах модель можно купить и с бензиновым мотором.

На фото: Honda CR-V
1 / 3
На фото: Honda CR-V
2 / 3
На фото: Honda CR-V
3 / 3

Европейские дилеры предложат Honda CR-V в вариантах e:HEV и e:PHEV. Они оснащаются силовой установкой от предшественника, в основе которой лежит 2,0-литровый четырёхцилиндровый бензиновый «атмосферник», работающий в тандеме со 184-сильным электромотором. При этом у подзаряжаемого гибрида имеется тяговая батарея, дальнобойность такого кроссовера при движении в чисто электрическом режиме равна 82 км. В компании не показали e:HEV, но отметили, что версии будут отличаться за счёт радиаторных решёток. Привод – передний или полный.

На фото: салон Honda CR-V

Также европейская линейка Honda пополнится за счёт кроссовера ZR-V: модель также была рассекречена ещё в прошлом году, в Штатах она представлена под именем HR-V. Эти машины поедут к старосветским дилерам из Японии. Экстерьер версий паркетника отличается за счёт опять же «гриля» и бамперов. Европейцам ZR-V предложат в исполнении e:HEV с гибридной установкой, базирующейся на том же 2,0-литровом моторе. У европейской версии такого кроссовера привод только передний.

На фото: Honda ZR-V
1 / 3
На фото: Honda ZR-V
2 / 3
На фото: Honda ZR-V
3 / 3

Ещё одной новинкой, за счёт которой будет расширена модельная линейка Honda в Европе, является полностью электрический кроссовер e:Ny1. Его можно назвать «зелёным» вариантом глобального SUV Honda HR-V (в Японии и Китае – Vezel). Вероятно, поставлять эти батарейные паркетники на старосветский рынок будут из Поднебесной, где сейчас налажен выпуск «зелёных» Honda e:NS1 и e:NP1 («близнецы» сходят с конвейеров разных местных СП).

На фото: салон Honda ZR-V

«Электрокросс» Honda e:Ny1 предложат в Европе с единственным 204-сильным электромотором, расположенным на передней оси. Он оснащается тяговой батареей ёмкостью 68,8 кВт*ч., а его запас хода на одной зарядке составляет 412 км (при расчёте по циклу WLTP). Полноприводных версий у этого паркетника нет (как и у китайских аналогов).

На фото: Honda e:Ny1
1 / 3
На фото: Honda e:Ny1
2 / 3
На фото: Honda e:Ny1
3 / 3

Представленное трио кроссоверов японской марки появится в продаже на европейском рынке ближе к концу текущего года. Цены новинок станут известны позднее.

На фото: салон Honda e:Ny1

Напомним, в прошлом месяце Honda показала несколько новых кроссоверов. Так, в роли очередных «близнецов» выступили купеобразные паркетники e:NS2 и e:NP2; их производство в начале 2024 года будет налажено в Китае на СП с Dongfeng и GAC. Ещё одной новинкой стал концептуальный кроссовер e:N SUV (Prologue). Гамму дебютантов дополнил шоу-кар Honda e:N GT, информации о котором пока нет.

кроссовер авторынок электромобиль новинки Европа гибридные авто Honda Honda CR-V Honda ZR-V Honda e:Ny1 Honda HR-V

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Как автохимия позволяет экономить на обслуживании автомобиля В обслуживании автомобиля можно строго следовать рекомендациям автодилера, и автомобиль точно доездит до конца гарантийного срока. А что дальше? При правильном обслуживании и грамотном уходе... 118 0 0 12.05.2023
Статьи / Премьера Российский электромобиль Атом: запас хода в 500 км, задний привод и свой софт Вчера в Москве состоялся премьерный показ первого прототипа российского стартапа Атом. До серийного производства машины еще далеко - оно намечено на 2025 год. Но кое-что о задумках и путях р... 371 2 0 12.05.2023
Статьи / Популярные вопросы По каким причинам в ГИБДД могут отказать в перерегистрации автомобиля или постановке на учет Мы уже разбирались в том, как оформить куплю-продажу автомобиля и поставить его на учет, а также с тем, можно ли сделать это не в своем регионе и что будет, если не зарегистрировать машин... 667 0 0 08.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 11126 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Пятаки на снегу: первый тест-драйв Москвич 3 Про автомобили с эмблемой московского завода «Москвич» сейчас говорят много и не всегда – хорошо. Что уж там, всем ведь понятно, что в этом «россиянине с раскосыми и жадными глазами» из росс... 7192 17 2 23.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 6872 11 4 02.03.2023
Change privacy settings