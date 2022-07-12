Кроссовер Honda CR-V в новом поколении стал крупнее и получил два варианта дизайна

Дебютным рынком для паркетника шестой генерации, как ожидается, станут Штаты. Как и прежде, там модель будет доступна с бензиновым турбомотором, а также в виде гибрида.

Вообще, первым еще в мае раскрылся китайский новый Honda CR-V, его фотографии слил местный минпром. Но официальную презентацию провели в США, что, впрочем, неудивительно, ведь это крупнейший рынок для модели: по итогам прошлого года SUV Хонды пятого поколения там разошелся тиражом 361 000 экземпляров, тогда как в Поднебесной продано около 214 000 единиц. В общем, рассматриваем «шестой» CR-V в американской спецификации.

Кроссовер сохранил платформу предшественника, но ее доработали: в частности, колесная база выросла на 41 мм до 2700 мм, жесткость кузова на кручение увеличена на 15%, вдобавок в компании заявили об усовершенствованной подвеске. Длина нового CR-V равна 4694 мм, что на 69 мм больше по сравнению с прежним американским паркетником. Ширина составляет 1864 мм (+10 мм), высота – 1681 мм (+2 мм). Стойки лобового стекла смещены назад, а корпуса наружных зеркал отныне крепятся к дверям на отдельных ножках: все это, по мнению разработчиков, «радикально улучшило обзор».

Базовый новый Honda CR-V (версия EX) 1 / 5 Базовый новый Honda CR-V (версия EX) 2 / 5 Базовый новый Honda CR-V (версия EX) 3 / 5 Базовый новый Honda CR-V (версия EX) 4 / 5 Базовый новый Honda CR-V (версия EX) 5 / 5

Новый Honda CR-V выглядит солиднее уходящего «пятого» кросса: у модели «длинный» капот, радиаторная решетка стала больше, узкие фары пронизывает плашка, отделяя полоски (они сверху), которые одновременно выполняют роль ходовых огней и поворотников (головная оптика светодиодная уже «в базе»). Другими стали и задние фонари, но при этом они по-прежнему L-образные, с вертикальными секциями на багажной двери. А еще в Штатах у паркетника два варианта дизайна. Так, «фишки» версий Sport и Sport Touring – «жабры» в переднем бампере в довольно массивных «рамках», решетка со своим узором и выставленные напоказ трапециевидные патрубки выпускной системы. Топовый CR-V Sport Touring имеет 19-дюймовые колеса, у остальных версий – 18-дюймовые диски.



Топовый новый Honda CR-V Sport Touring 1 / 4 Топовый новый Honda CR-V Sport Touring 2 / 4 Топовый новый Honda CR-V Sport Touring 3 / 4 Топовый новый Honda CR-V Sport Touring 4 / 4

Салон оформили в стиле последних Honda Civic и HR-V / ZR-V, то есть кроссоверу тоже достались спрятанные в единую сетчатую линию дефлекторы обдува и возвышающийся над передней панелью экран мультимедиа-системы. Версии EX и Sport получили 7-дюймовый планшет, у вариантов EX-L и Sport Touring дисплей диагональю 9 дюймов. Все комплектации имеют цифровую «приборку» (7 дюймов), десять подушек безопасности (как и у Civic, водительская – в форме «пончика», а фронтальная пассажирская подушка – трехсекционная) и комплекс Honda Sensing (включает широкоугольную камеру и радар, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе, ассистент передвижения в пробке).



На последней картинке — интерьер базового CR-V 1 / 5 На последней картинке — интерьер базового CR-V 2 / 5 На последней картинке — интерьер базового CR-V 3 / 5 На последней картинке — интерьер базового CR-V 4 / 5 На последней картинке — интерьер базового CR-V 5 / 5

Исполнения EX и EX-L оснащаются модернизированной «турбочетверкой» 1.5, хотя мощнее мотор не стал (193 л.с. и 243 Нм). Этот двигатель работает в паре с вариатором. Версии Sport и Sport Touring бывают только с гибридной установкой: как и прежде, она основана на работающем по экономичному циклу Аткинсона моторе 2.0, но изменилась суммарная отдача системы – 207 л.с. и 335 Нм против 215 л.с. и 315 Нм у гибрида предыдущего поколения. Полный привод предусмотрен для всех вариантов «шестого» CR-V (Sport Touring полноприводный по умолчанию). У «традиционных» кроссоверов три режима выбора движения (Econ/Normal/Snow), у гибридов – четыре (добавлен Sport).



Для Северной Америки новый Honda CR-V будут производить на двух заводах в США и на канадском предприятии. Продажи кроссоверов только с ДВС стартуют до конца лета, гибрид подтянется позже. К слову, американское подразделение рассчитывает на то, что на гибридные SUV придется половина продаж. Цены еще не объявлены. «Пятый» CR-V в Штатах сегодня стоит от 26 800 долларов (без учета налогов и доставки).



Уходящий Honda CR-V 1 / 3 Уходящий Honda CR-V 2 / 3 Уходящий Honda CR-V 3 / 3

В России CR-V нового поколения не появится: решение свернуть продажи автомобилей на нашем рынке марка приняла еще до известных событий.

