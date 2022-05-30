Кроссовер Honda ZR-V полностью рассекречен: родня Civic, будет глобальным

Одними из первых новый паркетник получат китайцы, им модель предложат с бензиновой полуторалитровой «турбочетверкой». На других рынках SUV будет доступен в виде гибрида.

Кросс с индексом ZR-V компания Хонда анонсировала в начале мая, теперь же модель полностью раскрыта: презентацию провели на автосалоне в китайском городе Шэньчжэнь, «живые» фото опубликовало местное издание Autohome. Напомним, прежде считалось, что это имя достанется небольшому паркетнику «начального уровня», и что такую машину будут продавать в основном в небогатых азиатских странах. Однако Honda поступила иначе: в модельной линейке марки ZR-V займет нишу между HR-V (он же Vezel на некоторых рынках) и CR-V, причем новый кроссовер появится не только в Китае, но также в Японии и Европе, а до Северной Америки он доберется под видом HR-V следующего поколения.

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Паркетник построен на той же платформе, что и последний Civic, он имеет многорычажную заднюю подвеску. Длина предназначенного для Поднебесной ZR-V равна 4568 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1621 мм, колесная база – 2655 мм. Для сравнения, длина «мирового» нового Honda HR-V составляет 4330 мм (эта модель, к слову, делит «тележку» с Fit/Jazz), показатель актуального CR-V – 4631 мм (следующий кросс окажется крупнее).



Особенности дизайна экстерьера Honda ZR-V – довольно массивные бамперы, наружные зеркала на отдельных ножках, дополнительные окошки в задних стойках и выставленные напоказ патрубки выпускной системы. Кроссоверу положены 17- или 18-дюймовые колеса.



Интерьер мы видим впервые, и он почти такой же, как у родственного Honda Civic, — с небольшой центральной консолью, возвышающимся над передней панелью дисплеем мультимедиа и спрятанными в единую «сетчатую» линию дефлекторами обдува (эта линия проходит под планшетом). Впрочем, есть у ZR-V своя «фишка»: двухэтажный центральный тоннель. В списке оборудования также заявлены панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и виртуальная «приборка».

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В Китае Honda ZR-V предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5, которая выдает 182 л.с. и 240 Нм и работает в паре с вариатором (аналогичным мотором оснащается и Civic). «Поднебесный» паркетник исключительно переднеприводный. В Европе и Японии у ZR-V будет гибридная установка, плюс там модель, скорее всего, получит полноприводную версию.



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Для КНР производство ZR-V наладят на местном заводе СП Хонды и GAC, в продажу новый кроссовер поступит во второй половине текущего года.

