Кроссовер Honda CR-V нового поколения показался на официальных фото

На патентной картинке кросс Honda CR-V нового поколения засветился еще минувшей зимой, а в середине мая полноценные снимки модели внесли в базу китайского минпрома. Теперь же опубликованы официальные фотографии, пусть и фрагментарные: на этих тизерах запечатлена версия для Северной Америки. Вдобавок американский офис Хонды обозначил сроки официальной презентации: «шестой» паркетник раскроется грядущим летом.

Новый Honda CR-V для Северной Америки

Внешне предназначенный для Штатов CR-V почти не отличается от «поднебесного» кроссовера, разве что у «американца» на переднем бампере имеются хромированные вставки (впрочем, не исключено, что на фото сертификационного органа КНР была «простая» комплектация). Ну а если сравнивать с моделью предыдущей генерации, то у нового кросса более солидный облик: радиаторная решетка стала больше, узкую головную оптику пронизывает плашка (черная у американского SUV и хромированная у китайского), отделяя диодные полоски ходовых огней от фар, наружные зеркала отныне установлены на отдельных ножках. Другими стали и задние фонари, но при этом они по-прежнему L-образные.



Новый Honda CR-V для Северной Америки

На данный момент известны габариты нового Honda CR-V только для Китая: длина составляет 4703 мм, что на 82 мм больше по сравнению с прежним местным кроссовером, в ширину модель прибавила 11 мм (теперь 1866 мм), колесная база увеличена на 40 мм до 2701 мм. И лишь высота выросла всего на 1 мм (1680 мм). Кроме того, китайцам предложат семиместный кросс. А вот доберется ли трехрядный CR-V до Америки – еще только предстоит выяснить. К слову, семиместная версия есть и у нынешнего кроссовера, однако ее продают в основном в Юго-Восточной Азии.



Новый Honda CR-V для Китая 1 / 2 Новый Honda CR-V для Китая 2 / 2

Для американского CR-V заявлена «более совершенная» гибридная система, но подробностей еще нет. В Китае же пока сертифицировали лишь «традиционный» паркетник – с бензиновой «турбочетверкой» L15BZ 1.5 мощностью 193 л.с. Полуторалитровый турбомотор с аналогичной отдачей есть и у прежнего китайского CR-V, но он носит индекс L15BL.



Уходящий Honda CR-V 1 / 4 Уходящий Honda CR-V 2 / 4 Уходящий Honda CR-V 3 / 4 Уходящий Honda CR-V 4 / 4

Напомним, нынешний Honda CR-V в строю с 2016 года, рестайлинг он пережил в 2019-м. Кросс следующей генерации на российском рынке не появится, причем решение свернуть продажи своих автомобилей в РФ марка приняла еще до известных событий.

