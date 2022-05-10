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  • Honda ZR-V станет глобальной моделью: кроссовер займёт место между HR-V и CR-V

Honda ZR-V станет глобальной моделью: кроссовер займёт место между HR-V и CR-V

10.05.2022 94 0 0

Японская компания анонсировала появление модели на европейском рынке в 2023 году. Известно, что паркетник получит гибридную систему e:HEV.

 

Компания Honda готовится расширить свой модельный ряд в Европе: предполагается, что это поможет бренду увеличить продажи в этом регионе, ведь в течение последних пяти лет показатели только продолжали снижаться год от года. По информации сайта Carsalesbase, в прошлом году старосветские дилеры реализовали 73 038 машин японской марки, что на 10,2% меньше, чем годом ранее. Отметим, в текущем году у Хонды на этом рынке зафиксирован прирост: за январь-февраль клиенты купили ‭10 709‬ экземпляров, что почти на 55% больше, чем за первые два месяца 2021-го.

Изображение, которым Honda сопроводила анонс нового кроссовера для европейского рынка

‭Уже в следующем году европейский модельный ряд Honda пополнится за счёт кроссовера ZR-V. Напомним, производитель зарегистрировал название ZR-V ещё пару лет назад, а в начале текущего месяца стало известно о том, что кроссовер с таким названием выйдет на китайский рынок. Кстати, этот паркетник представляет собой разновидность американского HR-V нового поколения (модель пока полностью не раскрыта).

Honda пока не показала внешность европейской версии ZR-V. Не исключено, что она получит, к примеру, иной декор. Отметим, китайский SUV имеет несколько «мелких» отличий от американского HR-V. Так, у «поднебесного» паркетника иные диски, по-другому оформлены патрубки выпускной системы (правда, это может быть бутафория), а также панорамная крыша вместо люка. Интерьер ZR-V, предназначенного для КНР, Хонда пока не рассекретила.

На фото: Honda ZR-V (версия для китайского рынка)

На европейском рынке новый кроссовер Honda займёт место между HR-V и CR-V. Предполагается, что в основе паркетника ZR-V лежит та же платформа, что и у Honda Civic (как и у американского HR-V). В компании отметили, что модель, предназначенная для европейского рынка, получит гибридную силовую установку e:HEV, правда, подробностей о технике в компании пока не раскрыли.

Не исключено, что установка у «старосветского» ZR-V будет такой же, как у Honda Civic e:HEV. Напомним, в основе системы находится работающий по циклу Аткинсона 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» с непосредственным впрыском топлива, а также она включает в себя два электромотора – один вращает передние колёса, второй состыкован с ДВС. Также в составе установки одноступенчатый редуктор со сцеплением и буферная литий-ионная батарея. Максимальная совокупная отдача системы составляет 135 кВт (183,5 л.с.) , максимальный крутящий момент – 315 Нм.

Где будет налажен выпуск Honda ZR-V для Европы, пока не сообщается. Известно, что кроссовер для КНР будут собирать на мощностях совместного предприятия GAC Honda. На рынок Поднебесной паркетник выйдет до конца текущего года, а до старосветских дилеров он доберётся в 2023-ем, более точные сроки выхода модели на рынок появятся позже.

Японская компания собирается в дальнейшем расширить в том числе глобальную линейку своих электрокаров. С этой целью Honda расширяет сотрудничество с американским концерном General Motors : в рамках альянса они собираются выпустить множество недорогих электромобилей совместной разработки (преимущественно компактных кроссоверов). По плану, первые модели из новой бюджетной линейки выйдут на мировой рынок в 2027 году.

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