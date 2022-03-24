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  • Последний или крайний? Гибридный Honda Civic e:HEV дебютировал в Европе

Последний или крайний? Гибридный Honda Civic e:HEV дебютировал в Европе

24.03.2022 100 0 0

Компания Honda представила европейскую версию модели Civic одиннадцатого поколения — хэтчбек с гибридной силовой установкой. Других версий, скорее всего, не будет.

 

«Одиннадцатый» Civic в виде концептуального седана дебютировал в ноябре 2020 года, премьера серийного седана состоялась в апреле 2021-го, хэтчбек показали в июне 2021-го и тогда же была анонсирована гибридная версия e:HEV для Японии и Европы, но без технических подробностей. Теперь же некоторые подробности опубликованы в привязке к европейскому дебюту модели, но, увы, полных характеристик компания опять не привела.

Силовая установка Civic e:HEV устроена примерно также, как у всех последних безрозеточных гибридов Honda (например, у микровэна Jazz или кроссовера CR-V): она состоит из работающего по циклу Аткинсона 2,0-литрового бензинового «атмосферника» с непосредственным впрыском, двух электромоторов (один вращает передние колёса, второй состыкован с ДВС), одноступенчатого редуктора со сцеплением и буферной литий-ионной батареи. Кинематическую схему Honda по-прежнему не приводит. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 135 кВт (183,5 л.с.) и 315 Нм. Динамические характеристики не объявлены, зато обещан средний расход топлива менее 5 л/100 км по циклу WLTP и углеродный след менее 110 г/км, что означает низкую налоговую нагрузку для владельцев.

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Гибридный Civic будет предлагаться в Европе только с кузовом хэтчбек, других кузовов и силовых установок на данный момент не предусмотрено. В оснащении заявлен комплекс электронных ассистентов водителя Honda Sensing, который позволит хэтчбеку получить высший 5-звёздный рейтинг безопасности Euro NCAP, 10,2-дюймовый виртуальный щиток приборов, 9-дюймовый сенсорный мультимедийный экран (есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto) и аудиосистема Bose с 12 громкоговорителями. Старт продаж намечен на осень, цены пока не объявлены.

Добавим, что Европа теперь — неприоритетный рынок для компании Honda, о чём было заявлено прошлой весной прошлого года вместе с целью отказаться от ДВС к 2040 году. Раньше Honda производила Сивики для Европы в самой Европе — в Великобритании и в Турции, но недавно закрыла заводы в этих странах, гибридные хэтчбеки будут приходить в Европу из Японии.

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В 90-х годах прошлого века Civic стабильно находил в Европе более ста тысяч покупателей ежегодно. В этом веке пик продаж пришёлся на 2007-й, когда, по данным ресурса CarSalesBase, было реализовано 120 799 шт., после чего кривая спроса пошла вниз. В прошлом году продажи Honda Civic в Европе составили только 14 417 единиц — модель стала аутсайдером С-класса. Для сравнения скажем, что VW Golf в прошлом году разошёлся тиражом 214 069 шт., Skoda Octavia — 151 442 шт., Toyota Corolla — 142 720 шт.

В свете того, что ключевыми рынками для Honda теперь являются Северная Америка, Китай и Япония, и на фоне снижения интереса европейцев к Сивику, одиннадцатое поколение модели может оказаться последним в Европе — по крайней мере, если речь идёт от версиях с ДВС. Вполне вероятно, что «двенадцатый» Civic будет уже полностью электрическим, но сама компания Honda не сей счёт никаких заявлений пока не делала. У нынешнего Сивика в США есть драйверская версия Si, а ещё будет новая топ-версия Type R — тоже, возможно, последняя в истории с ДВС. С российского авторынка компания Honda полностью ушла и возвращаться не собирается.

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