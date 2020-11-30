Обновлённый Honda CR-V для Европы: старая внешность и только гибридная версия

Компания Honda стремительно теряет позиции на европейском рынке, и обновлённый CR-V вряд ли это исправит: отныне кроссовер доступен только в гибридном виде, а версия с 1,5-литровым бензиновым турбомотором отправлена в отставку, чтобы не портила японской компании экологическую статистику.

За первые три квартала этого года Honda, по данным ресурса CarSalesBase, реализовала в Европе 60 052 автомобиля, из них 14 364 пришлись на CR-V. Хуже из японских марок в Европе дела только у Subaru (продано 13 412 машин), тогда как Mazda сумела реализовать 105 275 машин, Suzuki – 122 732, Nissan – 211 311, Toyota – 462 874.

Для сравнения скажем, что в США Honda CR-V хит: с января по сентябрь продано 237 334 шт. Примерно такими же тиражами кроссовер расходится и в Китае, где у него вдобавок имеются несколько официальных клонов. Выходит, что в нынешнем своём виде CR-V не соответствует вкусам европейского потребителя, но Honda всё же не опускает руки и выкатила сегодня обновлённую версию модели, хотя в США кроссовер пережил рестайлинг ещё год назад.

Собственно, никакого рестайлинга у европейского Honda CR-V нет: внешность осталась прежней, разве что эмблемы теперь имеют синюю окантовку, указывающую на безальтернативную гибридную начинку кроссовера. Единственное заметное новшество в салоне — кнопочный селектор режимов силовой установки вместо прежнего рычага.



До обновления европейцы могли заказать CR-V с 1,5-литровой бензиновой «турбочетвёркой» с паре с 6МКП или CVT, но теперь его не будет, так как углеродный след с таким мотором достигал 201 г/км, а это чревато большим штрафом для компании со стороны Еврокомиссии.

Оставшаяся гибридная версия тоже не образец чистоты, так как её нельзя заряжать от внешнего источника: с передним приводом она даёт углеродный след в 151 г/км, с полным — 161 г/км. Целевой показатель в ЕС, напомним, составляет 95 г/км. Но более чистых версий у CR-V пока нет, а если и появятся, то года через два в рамках альянса Honda и GM. Ну а пока только безрозеточный гибрид, состоящий из работающего по циклу Аткинсона 2,0-литрового бензинового атмосферника (145 л.с.), тягового электромотора мощностью 135 кВт (184 л.с.), отдельного генератора и литий-ионной батареи под полом багажника. Коробки передач нет, но двигатель может напрямую соединяться с колёсами через автоматическое сцепление и помогать электромотору. Отбор мощности на задние колёса у полноприводных версий механический, через многодисковую муфту. До 100 км/ч гибридный Honda CR-V с полным приводом разгоняется за 9,2 с, с передним — за 8,6 с, максимальная скорость в обоих случаях — 180 км/ч.



В рамках обновления Honda также пересмотрела настройки подвески и рулевого управления CR-V — дескать теперь японский кроссовер точнее соответствует европейским драйверским ценностям. Заказы на обновлённый CR-V уже принимаются, цены в Германии начинаются с отметки 33 045 евро.



В России обновлённый по американскому сценарию Honda CR-V предлагается с начала осени с двумя бензиновыми «атмосферниками» на выбора — 2,0 л (150 л.с.) и 2,4 л (186 л.с.). С января по сентябрь этого года CR-V разошёлся в нашей стране тиражом 983 экземпляра.

