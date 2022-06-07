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  • Другой кроссовер Honda HR-V выходит на рынок: ещё один родственник Civic

Другой кроссовер Honda HR-V выходит на рынок: ещё один родственник Civic

07.06.2022 157 0 0

На данный момент такой паркетник предложен только с двухлитровым «атмосферником» и вариатором, зато полный привод предусмотрен для любой комплектации.

 

Мировая премьера этого кроссовера Хонды состоялась в конце мая в Китае. Там модель носит имя ZR-V, на «поднебесный» рынок она выйдет позже в текущем году. Кросс с таким индексом еще появится в Европе и Японии, то есть это будет глобальный SUV, который в линейке марки займет нишу между HR-V и CR-V. А вот в США кроссовер позиционируют в качестве HR-V нового поколения: американскую версию представили сегодня, вдобавок объявлены цены и комплектации, машины уже отправили к местным дилерам.

Новый Honda HR-V для США и кроссовер для Европы
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Новый Honda HR-V для США и кроссовер для Европы
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Новый Honda HR-V для США и кроссовер для Европы
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Новый Honda HR-V для США и кроссовер для Европы
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Предназначенный для Штатов паркетник и «мировой» ZR-V построены на той же платформе, что и последний Civic, кроссы имеют многорычажную заднюю подвеску. Длина американского SUV равна 4567 мм, колесная база – 2654 мм (показатели китайского кросса на 1 мм больше). Для сравнения, длина модели предыдущей генерации для США составляет 4328 мм, расстояние между осями – 2611 мм; размеры европейского нового Honda HR-V – 4340 и 2610 мм соответственно (паркетник для Японии на 10 мм короче). К слову, глобальный компакт делит «тележку» с Fit/Jazz.

Родственный Civic кроссовер выглядит солиднее «мирового»: у американского HR-V более массивные бамперы и крупные фары, в задних стойках крыши есть окошки, плюс у такой модели иные двери (задние ручки решили не прятать) и раздельные фонари. Особенности версии Sport – решетка с «волнами» вместо ячеек, черные 18-дюймовые диски (у остальных вариантов HR-V 17-дюймовые колеса), выполненный в том же цвете спойлер на багажной двери, накладки на бамперах и выставленный напоказ патрубок выпускной системы.

Honda HR-V Sport
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Honda HR-V Sport
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Honda HR-V Sport
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Honda HR-V Sport
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Honda HR-V Sport
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Honda HR-V Sport
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Honda HR-V Sport
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Интерьер почти такой же, как у Civic: с возвышающимся над передней панелью дисплеем мультимедийной системы, небольшой центральной консолью и спрятанными в единую сетчатую линию дефлекторами обдува. При этом у HR-V есть своя «фишка» — двухэтажный центральный тоннель. У китайского ZR-V салон оформлен так же, однако если в КНР модели положены полноценная виртуальная «приборка» и мультимедиа с экраном диагональю 10,1 дюйма, то в Штатах кросс получил «полуцифровую» приборную панель (с 7-дюймовым дисплеем и аналоговым спидометром) и планшет на 7 или 9 дюймов (самый крупный экран – у топ-версии). Объем багажника HR-V – 691 литр под полкой (у предыдущего локального кросса – 688 литров).

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Американцам новый паркетник пока предложен только с бензиновым «атмосферником» 2.0 (160 л.с.) от местного Civic и вариатором. Зато полный привод предусмотрен для каждой из доступных комплектаций. Позже американский HR-V может обзавестись «турбочетверкой» 1.5 (182 л.с., тоже от Сивика), не исключено появление и гибридной модификации. Кстати, в Китае у ZR-V турбомотор 1.5, а вот привод – исключительно передний.

Всего у HR-V на данный момент три варианта исполнения: помимо упомянутого выше Sport, это еще базовая версия LX и топовая  EX-L. Кроссовер по умолчанию имеет десять подушек безопасности (включая коленные для водителя и переднего пассажира и боковые для задних седоков), камеру заднего вида, систему помощи при подъеме/спуске и комплекс Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков). Начиная с комплектации Sport появляются подогрев передних кресел и система мониторинга «слепых» зон. Наконец, в арсенале EX-L также значатся беспроводная зарядка для смартфона, люк (но обычный, хотя у китайского ZR-V панорамная крыша), передние и задние датчики парктроника.

В США цена Honda HR-V нового поколения лежит в диапазоне от 23 650 до 28 950 долларов (без учета доставки).

Между тем Хонда готовится к еще одной значимой премьере – вот-вот раскроется кроссовер CR-V шестой генерации.

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