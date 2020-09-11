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  • Кей-кар в стиле ретро: Honda рассекретила N-One второго поколения

Кей-кар в стиле ретро: Honda рассекретила N-One второго поколения

11.09.2020 34 0 0

Дилеры японской марки уже принимают заказы на новинку. Она доступна в трёх версиях: стандартной (Original), Premium и RS.

 

Компания Honda представила свой кей-кар N-One, оформленный в стиле ретро, в конце 2012 года. Создатели автомобиля вдохновлялись компактом Honda N360 – эта модель выпускалась с 1967-го по 1972 год. N-One слегка обновили в 2017-ом, а в апреле 2020-го стало известно о завершении выпуска «пятидверки». Теперь же японская марка представила хэтчбек второй генерации.

В Honda анонсировали «второй» N-One весной 2020 года с помощью совершенно «не говорящего», будто бы детского рисунка. Тогда же в компании отметили, что новая генерация модели сохранит ретростиль предшественника. Позже в Сети появились кадры нового N-One, который фотошпионы поймали во время испытаний, при этом маскировочная плёнка была только на передней части и частично на корме тестируемого прототипа.

Теперь Honda N-One нового поколения представлен официально. Концепция его дизайна осталась прежней: это три фигуры – круг, квадрат и трапеция. Речь идёт о круглой головной оптике (теперь со светодиодными дневными ходовыми огнями), о «заквадраченных» по форме задних фонарях и о трапециевидном кузове. Иной стала форма радиаторной решётки (меняется в зависимости от исполнения) и воздухозаборника, встроенного в передний бампер. «Противотуманки» (есть в версиях Premium и RS) теперь не круглые, а прямоугольные. А в заднем бампере появилась полоса с катафотами и датчиками парковки.

На фото: «второй» Honda N-One в версии Original

Интерьер тоже получил свою порцию «обновок»: у «второго» N-One появилась мультимедийная система с сенсорным экраном, расположенным в центре передней панели (тачскрин возвышается над ней). Дефлекторы в салоне теперь тоже не круглые, а прямоугольные. Нет больше круга и на «приборке». Передний диван заменили на два отдельных кресла, при этом у версии RS сидения выполнены в форме ковшей.

Хэтчбек N-One нового поколения оснастили комплексом систем безопасности Honda Sensing, в неё входят: автоторможение с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, «читание» дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения фронтального столкновения и функция автоматического переключения дальнего света на ближний.

На фото: «второй» Honda N-One в версии RS
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На фото: «второй» Honda N-One в версии RS
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Модель следующей генерации оснастили трёхцилиндровым 660-кубовым «атмосферником» серии S07B мощностью 58 л.с., также в гамме его турбоверсия с отдачей в 64 л.с. Отметим, у предшественника были моторы с аналогичной отдачей, однако они были из серии S07A, новая линейка двигателей будет экономичнее. Исполнениям Original и Premium по-прежнему положен только бесступенчатый «автомат», а вот версия RS получила шестиступенчатую механичекую коробку переключения передач. 

Самым удачным для «пятидверки» на домашнем рынке был 2013 год: тогда дилеры реализовали свыше 107 тыс. машин, однако уже в следующем году продажи упали до скромных 35 тыс. шт. Впоследствии они продолжили снижаться и в 2019-ом N-One обрёл всего 15,5 тыс. владельцев. Для сравнения, хэтчбек Daihatsu Cast по итогам прошлого года разошёлся тиражом около 40 тыс. шт., а выбор на Suzuki Alto (это не та же модель, которая продаётся в Индии) остановили порядка 77 тыс. клиентов. Любопытно, что при этом другая модель Хонды, входящая в N-серию – микровэн N-Box – это самый продаваемый автомобиль в Японии в 2019-ом (реализовано 253 000 шт.).

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