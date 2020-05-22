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  • Плетущийся позади конкурентов компакт Honda внешне не сильно изменится в новом поколении

Плетущийся позади конкурентов компакт Honda внешне не сильно изменится в новом поколении

22.05.2020 45 0 0

В Сети появились первые снимки субкомпактной «пятидверки» N-One второй генерации. Старт продаж новинки намечен на осень текущего года.

 

Кей-кар N-One с дизайном в стиле ретро в гамме Хонды появился под конец 2012-го. Лучшим годом для крохи на домашнем рынке стал 2013-й, когда было реализовано более 107 000 единиц, но уже в 2014-м продажи рухнули до 35 000. Дальше – меньше, ну а по итогам прошлого года N-One разошелся тиражом всего в 15 500 экземпляров. К примеру, хэтч Daihatsu Cast в 2019-м обрел 40 000 владельцев, а выбор на малыше Suzuki Alto (не путать с моделью для Индии) остановили 77 000 клиентов. И это при том, что другая модель Хонды N-серии – микровэн N-Box – является самой продаваемой машиной Японии (результат 2019-го – 253 000 штук).

И все же Honda не собирается отказываться от N-One. Новое поколение было анонсировано в апреле, тогда на странице модели вывесили примитивные рисунки, их главная цель – показать, что и следующий хэтч сохранит концепцию предшественника, которая держится на трех фигурах: это круг, квадрат и трапеция. А теперь новый N-One поймали во время испытаний, снимки опубликовал в своем Instagram пользователь под ником donguri_gabu.

Судя по фото, компакт второго поколения внешне действительно сильно не изменится. Из обновок в глаза бросаются разве что прямоугольные противотуманки вместо круглых, плюс, возможно, прямоугольная же решетка радиатора вместо трапециевидной (сохраненная трапеция – это форма самого кузова). Ну и еще на заднем бампере появились светоотражатели.

Габариты тоже должны остаться прежними, ведь они ограничены требованиями к сегменту кей-каров. Длина «первого» хэтча равна 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1545, 1610 или 1630 мм (в зависимости от модификации), колесная база – 2520 мм.

Honda N-One предыдущего поколения
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Honda N-One предыдущего поколения
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Honda N-One предыдущего поколения
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Интерьер, скорее всего, оформят в стиле других моделей N-серии – упомянутого выше N-Box и хэтчбека N-WGN. То есть внутри появится мультимедийная система с большим тачскрином, который возвышается над передней панелью, а рулевое колесо, вероятно, можно будет регулировать не только по высоте, но и по вылету. Разумеется, N-One получит комплекс систем безопасности Honda Sensing (система автоторможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, адаптивный круиз-контроль).

Моторы также наверняка перейдут с N-WGN и N-Box – это трехцлиндровый 660-кубовый «атмосферник» серии S07B мощностью 58 л.с. и его турбоверсия, выдающая 64 л.с. (у двигателей прежнего N-One такая же отдача, но они относятся к серии S07A, а новая линейка экономичнее). Модели N-Series комплектуются вариатором, каждая бывает как с передним, так и с полным приводом.

Предыдущий хэтч Honda N-One уже снят с производства, а модель второго поколения поступит в продажу осенью.

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