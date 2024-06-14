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  • У кей-кара Honda N-Van появилась полностью электрическая версия

У кей-кара Honda N-Van появилась полностью электрическая версия

14.06.2024 21 0 0

У «зелёной» модели японской марки паспортная дальнобойность на одной зарядке составляет 245 км (при расчёте по циклу WLTP).

Марка Honda выпускает кей-кар N-Van с 2018 года, модель скромных габаритов предназначена для домашнего рынка. Напомним, длина микровэна равна 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1950 мм, а расстояние между осями – 2520 мм. Теперь производитель представил полностью электрическую версию этого кей-кара, она получила имя Honda N-Van e: (да, двоеточие является частью названия).

На фото: Honda N-Van e:

«Зелёная» модификация тоже адресована исключительно японцам. Новинка относится к коммерческому транспорту: маленький фургончик предназначен для перевозки небольших грузов на сравнительно небольшие расстояния. Тем не менее, он имеется в розничной продаже и доступен для покупки физическим лицам.

У «электрички» есть отличия от бензинной версии, но они сосредоточены в ином оформлении передней части: теперь между фарой и логотипом марки расположен разъём для зарядки тяговой батареи. Головная оптика и фонари остались прежними, так же как и колёсные диски скромного размера – 13 дюймов.

Салон электрокара изменился заметнее. Здесь можно увидеть пересмотренную переднюю панель, другое двухспицевое рулевое колесо, виртуальную приборку, а также джойстик управления автоматической коробкой передач с физическими кнопками. Стоит отметить, что внешний вид, интерьер и характеристики отличаются в зависимости от комплектации электрокара.

Так, у стартового одноместного варианта Honda N-Van e:G (остальное пространство отдано под грузовой отсек) бамперы выполнены из некрашеного пластика, а также имеются простенькие стальные колёсные диски. Двухместная коммерческая модификации e:L2 отличается за счёт бамперов, окрашенных в цвет кузова. Эта пара получила 53-сильный электродвигатель, а их грузоподъёмность составляет 350 кг.

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В свою очередь четырёхместную версию Honda N-Van e:L4 оснастили электромотором помощнее – 64 л.с. (максимальный крутящий момент в обоих случаях – 162 Нм). Правда, у этого варианта грузоподъёмность меньше – 300 кг. Топовое исполнение получило прибавку e:Fun, у таких машин двухцветный кузов, более дорогая отделка салона, а ещё подголовники у второго ряда сидений.

На фото: топовая версия Honda N-Van e:Fun

Тяговая батарея у Honda N-Van e: находится под полом салона. Её емкость равна 29,6 кВт*ч, рабочее напряжение составляет 358 вольт. В компании рассказали о том, что паспортная дальнобойность этой «электрички» на одной зарядке составляет 245 км (при расчёте по циклу WLTP). У новинки имеется зарядное устройство переменного тока мощностью 6 кВт, с ним для полной «электрозаправки» требуется около пяти часов. За доплату доступно зарядное устройство постоянного тока на 50 кВт (на полную зарядку уходит полчаса).

Продажи «зелёных» микровэнов стартуют в Японии в октябре этого года. Цена базовой одноместной версии равна 2 439 800 иен (эквивалентно примерно 1,38 млн рублей по текущему курсу), у двухместного фургона – 2 549 800 иен (около 1,44 млн рублей), покупка четырехместного варианта обойдётся минимум в 2 699 400 иен (около 1,53 млн рублей), а за топовое «весёлое» исполнение просят не менее 2 919 400 иен (около 1,65 млн рублей).

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